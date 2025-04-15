  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بعد تحقيقه أثرا إيجابيا في المملكة"سوليدرتي درايف" يحصد جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية

بعد تحقيقه أثرا إيجابيا في المملكة"سوليدرتي درايف" يحصد جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية

2025-04-15 11:22:11
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

حصدت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة،‮ ‬لقب‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬ Global ‭ ‬ Business ‭ ‬ and ‭ ‬ Finance ‭ ‬ Magazine ‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

تُعد‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬منصة‭ ‬متطورة‭ ‬تُسخّر‭ ‬الإمكانات‭ ‬الرقمية‭ ‬لمساعدة‭ ‬السائقين‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬سلوكيات‭ ‬القيادة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬بالاستناد‭ ‬الى‭ ‬قوة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نهج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬تكمن‭ ‬رؤية‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬ملموسة‭ ‬لدى‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطرق،‭ ‬وإحداث‭ ‬تأثيرٍ‭ ‬إيجابي‭ ‬هادفٍ‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وفي‭ ‬تصريحه‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬علقّ‭ ‬حسين‭ ‬سبت‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المرموق‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬حرصنا‭ ‬الدائم‭ ‬ومساعينا‭ ‬المتفانية‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬القيادة‭ ‬المسؤولة،‭ ‬وجعل‭ ‬طرق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬للجميع‭. ‬ونحن‭ ‬شركة‭ ‬تؤمن‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬عازمين‭ ‬على‭ ‬المُضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬بخطى‭ ‬حثيثة‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬ريادتنا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورنا‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يحتم‭ ‬علينا‭ ‬إحداث‭ ‬الفرق‭ ‬والتأثير‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬إيجابية‭ ‬تنهض‭ ‬بمستويات‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬وشوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬يُعد‭ ‬ثمرةٌ‭ ‬لتعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬فيتاليتي‭ ‬درايف‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميزات،‭ ‬حيث‭ ‬يُراقب‭ ‬سلوك‭ ‬القيادة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التسارع،‭ ‬واستخدام‭ ‬المكابح،‭ ‬والانعطاف،‭ ‬والسرعة،‭ ‬واستخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العوامل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬القيادة،‭ ‬كالقيادة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬والمسافة‭ ‬المقطوعة‭ ‬ليلًا‭. ‬وتُسهم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المميزات‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمعايير‭ ‬القيادة،‭ ‬بما‭ ‬يُعزز‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تُقدم‭ ‬برنامجًا‭ ‬فريدًا‭ ‬قائمًا‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬المكافآت‭ ‬ومنح‭ ‬الحوافز‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬سلوك‭ ‬السائقين‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬ليستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬فاتحًا‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬ومانحًا‭ ‬لهم‭ ‬فرص‭ ‬ربح‭ ‬جوائز‭ ‬قيّمة‭.‬

كما‭ ‬يُبرز‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬التزام‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ويعزز‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬نحو‭ ‬ابتكارات‭ ‬جديدة‭ ‬ومشاريع‭ ‬مؤثرة،‭ ‬تسعى‭ ‬الشركة‭ ‬جاهدةً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمجتمع‭ ‬وتحسين‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬لجميع‭ ‬المقيمين‭.‬

MENAFN15042025000055011008ID1109434996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث