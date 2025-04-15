بعد تحقيقه أثرا إيجابيا في المملكة"سوليدرتي درايف" يحصد جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

حصدت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة،‮ ‬لقب‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬ Global ‭ ‬ Business ‭ ‬ and ‭ ‬ Finance ‭ ‬ Magazine ‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

تُعد‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬منصة‭ ‬متطورة‭ ‬تُسخّر‭ ‬الإمكانات‭ ‬الرقمية‭ ‬لمساعدة‭ ‬السائقين‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬سلوكيات‭ ‬القيادة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬بالاستناد‭ ‬الى‭ ‬قوة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نهج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬تكمن‭ ‬رؤية‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬ملموسة‭ ‬لدى‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطرق،‭ ‬وإحداث‭ ‬تأثيرٍ‭ ‬إيجابي‭ ‬هادفٍ‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وفي‭ ‬تصريحه‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬علقّ‭ ‬حسين‭ ‬سبت‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المرموق‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬حرصنا‭ ‬الدائم‭ ‬ومساعينا‭ ‬المتفانية‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬القيادة‭ ‬المسؤولة،‭ ‬وجعل‭ ‬طرق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬للجميع‭. ‬ونحن‭ ‬شركة‭ ‬تؤمن‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬عازمين‭ ‬على‭ ‬المُضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬بخطى‭ ‬حثيثة‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬ريادتنا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورنا‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يحتم‭ ‬علينا‭ ‬إحداث‭ ‬الفرق‭ ‬والتأثير‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬إيجابية‭ ‬تنهض‭ ‬بمستويات‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬وشوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬يُعد‭ ‬ثمرةٌ‭ ‬لتعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬فيتاليتي‭ ‬درايف‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميزات،‭ ‬حيث‭ ‬يُراقب‭ ‬سلوك‭ ‬القيادة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التسارع،‭ ‬واستخدام‭ ‬المكابح،‭ ‬والانعطاف،‭ ‬والسرعة،‭ ‬واستخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العوامل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬القيادة،‭ ‬كالقيادة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬والمسافة‭ ‬المقطوعة‭ ‬ليلًا‭. ‬وتُسهم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المميزات‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمعايير‭ ‬القيادة،‭ ‬بما‭ ‬يُعزز‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تُقدم‭ ‬برنامجًا‭ ‬فريدًا‭ ‬قائمًا‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬المكافآت‭ ‬ومنح‭ ‬الحوافز‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬سلوك‭ ‬السائقين‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬ليستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬فاتحًا‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬ومانحًا‭ ‬لهم‭ ‬فرص‭ ‬ربح‭ ‬جوائز‭ ‬قيّمة‭.‬

كما‭ ‬يُبرز‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬التزام‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ويعزز‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬نحو‭ ‬ابتكارات‭ ‬جديدة‭ ‬ومشاريع‭ ‬مؤثرة،‭ ‬تسعى‭ ‬الشركة‭ ‬جاهدةً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمجتمع‭ ‬وتحسين‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬لجميع‭ ‬المقيمين‭.‬