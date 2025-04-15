بعد تحقيقه أثرا إيجابيا في المملكة"سوليدرتي درايف" يحصد جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية

بعد تحقيقه أثرا إيجابيا في المملكة"سوليدرتي درايف" يحصد جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية
حصدت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والتابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، لقب «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في البحرين» لعام 2025، من قِبل Global Business and Finance Magazine . ويأتي هذا الإنجاز نظرًا إلى تميز مبادرة «سوليدرتي درايف» التي تم إطلاقها مطلع العام الحالي.
تُعد «سوليدرتي درايف» منصة متطورة تُسخّر الإمكانات الرقمية لمساعدة السائقين على تحسين سلوكيات القيادة الخاصة بهم بالاستناد الى قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد جاء إطلاقها في إطار نهج المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه سوليدرتي البحرين، إذ تكمن رؤية المبادرة في خلق قيمة ملموسة لدى مستخدمي الطرق، وإحداث تأثيرٍ إيجابي هادفٍ في المجتمع البحريني.
وفي تصريحه حول هذا الإنجاز، علقّ حسين سبت القائم بأعمال مساعد المدير العام في سوليدرتي البحرين، قائلًا: «نعتز بهذا الإنجاز المرموق الذي يعكس مدى حرصنا الدائم ومساعينا المتفانية لنشر ثقافة القيادة المسؤولة، وجعل طرق مملكة البحرين أكثر أمانًا للجميع. ونحن شركة تؤمن بمسؤوليتها تجاه المجتمع، ما يجعلنا عازمين على المُضي قُدمًا بخطى حثيثة نحو ترسيخ ريادتنا على صعيد الابتكار، وتعزيز دورنا الوطني الذي يحتم علينا إحداث الفرق والتأثير المجتمعي، وذلك عبر ترك بصمة إيجابية تنهض بمستويات السلامة على طرق وشوارع مملكة البحرين».
يُذكر أن تطبيق «سوليدرتي درايف» يُعد ثمرةٌ لتعاون مشترك بين سوليدرتي البحرين وشركة «فيتاليتي درايف الدولية»، وهو يشتمل على العديد من الميزات، حيث يُراقب سلوك القيادة، بما في ذلك التسارع، واستخدام المكابح، والانعطاف، والسرعة، واستخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على سلوك القيادة، كالقيادة في وقت متأخر والمسافة المقطوعة ليلًا. وتُسهم كل هذه المميزات في الارتقاء بمعايير القيادة، بما يُعزز مستويات الأمن والسلامة على الطرق في مملكة البحرين.
يُشار إلى أن هذه المبادرة تُقدم برنامجًا فريدًا قائمًا على نهج المكافآت ومنح الحوافز بما يُسهم في تحسين سلوك السائقين. وقد تم طرح «تحدي سوليدرتي درايف» ليستمر على مدى ثلاثة أشهر، فاتحًا المجال أمام جميع المواطنين المؤهلين للمشاركة في هذه المبادرة، ومانحًا لهم فرص ربح جوائز قيّمة.
كما يُبرز هذا التكريم التزام سوليدرتي البحرين الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، ويعزز دورها الريادي في إحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء المملكة. وفي إطار سعيها الدؤوب نحو ابتكارات جديدة ومشاريع مؤثرة، تسعى الشركة جاهدةً للارتقاء بالمجتمع وتحسين الحياة اليومية لجميع المقيمين.
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