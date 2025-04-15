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حاملة طائرات أمريكية ثانية في المنطقة قبيل المحادثات مع إيران - جريدة الوطن السعودية

حاملة طائرات أمريكية ثانية في المنطقة قبيل المحادثات مع إيران - جريدة الوطن السعودية

2025-04-15 11:21:30
(MENAFN- Al Watan) انضمت حاملة الطائرات الأمريكية ((يو إس إس كارل فينسون)) إلى ((هاري إس ترومان)) في مياه بحر العرب، قبل الجولة الثانية المرتقبة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية والدبلوماسية في الإقليم.
توقيت حرج
وأظهرت صور أقمار صناعية حللتها وكالة ((أسوشيتد برس)) أن ((فينسون))، المتمركزة في سان دييغو، تعمل بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية، وترافقها مجموعة ضاربة تشمل الطراد ((برينستون)) ومدمرتين صاروخيتين من فئة ((أرلي بيرك)). وجاء هذا التحرك بعد تنفيذ ضربات جوية أمريكية ليل الثلاثاء على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في سياق حملة مستمرة منذ منتصف مارس. ويُنظر إلى هذه الضربات باعتبارها ضغطًا غير مباشر على طهران، قبل دخول جولة حاسمة من المحادثات.
الظلال الرمادية
ورغم إعلان روما كمقر أولي للمحادثات، أكدت طهران رغبتها في استضافة الجولة المقبلة في عُمان. وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي من واشنطن بشأن مكان انعقاد اللقاء.
والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وخلال كلمة له أمام كبار المسؤولين في طهران، علّق على الجولة الأولى قائلاً:
((لقد اتُخذت الخطوات الأولى بشكل جيد. لا نثق بالطرف الآخر، ولكننا واثقون من قدراتنا. المفاوضات تستحق المتابعة حتى لو لم تُكلّل بالنجاح)).
معايير ترمب
فيما أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف الذي قاد الجولة الأولى من المحادثات، أن إدارة ترمب منفتحة على استئناف التفاوض، لكن بشرط الالتزام بـ((اتفاق صارم وعادل يدوم))، وفق تعبيره.
وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة ((فوكس نيوز)):
((سنتحدث عن التحقق من التخصيب، ثم من التسلح، بما يشمل أنظمة الصواريخ وأي مكونات مرتبطة بالقنبلة النووية)). كما طرح لأول مرة سقف التخصيب المقبول من وجهة نظر واشنطن، قائلاً:
((ليس من الضروري أن تتجاوز إيران 3.67 % في تخصيب اليورانيوم، وهو الحد المتفق عليه سابقًا في اتفاق 2015)).

إشارات مرونة
وفي الداخل الإيراني، نشرت صحيفة ((جافان)) المقربة من الحرس الثوري افتتاحية تلمح إلى انفتاح على خفض التخصيب، معتبرة أن تكرار تجربة 2015 لا يُعد تراجعًا.
وقالت الصحيفة:
((لقد فعلنا شيئًا سابقًا، فلماذا لا نكرره؟ هذا لا يُسمى تراجعًا عن مبادئ الجمهورية الإسلامية)).
ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن ملف الصواريخ الباليستية سيبقى نقطة شائكة في المفاوضات، خصوصًا أن ترمب انسحب من الاتفاق عام 2018 جزئيًا بسبب هذا الملف.
رسائل أمريكية
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقاطع فيديو من على متن حاملتي الطائرات ((فينسون)) و((ترومان))، أظهرت طلعات لطائرات ((إف-35)) و((إف/إيه-18))، مؤكدة تنفيذ ((ضربات دقيقة ضد أهداف تابعة للحوثيين)).
ورفض الأسطول الخامس في البحرين التعليق على تفاصيل تحركات ((فينسون))، إلا أن البيان الصادر عقب تقرير ((أسوشيتد برس)) شدد على استمرار العمليات الجوية من كلا الحاملتين في إطار الردع الإقليمي.

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