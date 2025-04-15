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وعي الفكر ندوة بالجامعة الاسلامية

وعي الفكر ندوة بالجامعة الاسلامية

2025-04-15 11:21:13
(MENAFN- Al Watan) نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ندوةً بعنوان "وعي الفكر"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور صالح بن علي العقلا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب الثالث عشر الذي تنظمه الجامعة سنويًا حيث تهدف الندوة إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي الفكري في المجتمع، بما يسهم في تحقيق الخير للناس في أمور دينهم ودنياهم، وفق منهج مستمد من القرآن الكريم والسنة.
وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة من أبرزها أهمية الوعي الفكري، والعلاقة بين الوعي الفكري والوسطية، ومخاطر الانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها.
وشهدت الندوة حضور عددٍ من المسؤولين والعمداء، ومنسوبي وطلاب الجامعة، وشارك المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة العقيد تركي بن مقبل الحربي، والمتحدث الرسمي للمباحث العامة المقدم الدكتور مهند بن سعود الطيار، وعضوا هيئة التدريس بالجامعة الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، والدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، وأدار الندوة مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الإسلامية الدكتور ماهر بن عبدالرحيم خوجة، وذلك في إطار مساهمة الجامعة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في محوري تعزيز القيم وبناء مجتمع حيوي آمن وواعٍ.

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