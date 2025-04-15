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قتلى ومصابين من الشرطة في انفجار بجنوب غرب باكستان

قتلى ومصابين من الشرطة في انفجار بجنوب غرب باكستان

2025-04-15 11:20:37
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت باكستان أمس مقتل ما لا يقل عن 3 من عناصر الشرطة وإصابة 16 آخرين بجروح إثر انفجار استهدف مركبتهم في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.
وذكر المتحدث باسم حكومة بلوشستان شاهيد رند في تصريح صحافي أن «الانفجار وقع في منطقة دشت بمقاطعة مستونغ عندما كانت مركبة تقل أفراد الشرطة في طريق عودتهم من مدينة قلات، حيث استهدفت بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق».
وأكد رند أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد شرطة بلوشستان وإصابة 16 آخرين بجروح.
وفرضت حالة الطوارئ في مستشفيات المقاطعة عقب الانفجار ونقل المصابون إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج. وفي السياق دان بشدة كل من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم وأعربا عن حزنهما العميق لمقتل وإصابة عناصر الشرطة.
وجدد الرئيس زرداري التزام بلاده بمواصلة جهودها للقضاء على «الإرهاب من جذوره».

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