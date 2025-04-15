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قتلى ومصابين من الشرطة في انفجار بجنوب غرب باكستان
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت باكستان أمس مقتل ما لا يقل عن 3 من عناصر الشرطة وإصابة 16 آخرين بجروح إثر انفجار استهدف مركبتهم في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.
وذكر المتحدث باسم حكومة بلوشستان شاهيد رند في تصريح صحافي أن «الانفجار وقع في منطقة دشت بمقاطعة مستونغ عندما كانت مركبة تقل أفراد الشرطة في طريق عودتهم من مدينة قلات، حيث استهدفت بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق».
وأكد رند أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد شرطة بلوشستان وإصابة 16 آخرين بجروح.
وفرضت حالة الطوارئ في مستشفيات المقاطعة عقب الانفجار ونقل المصابون إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج. وفي السياق دان بشدة كل من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم وأعربا عن حزنهما العميق لمقتل وإصابة عناصر الشرطة.
وجدد الرئيس زرداري التزام بلاده بمواصلة جهودها للقضاء على «الإرهاب من جذوره».
أعلنت باكستان أمس مقتل ما لا يقل عن 3 من عناصر الشرطة وإصابة 16 آخرين بجروح إثر انفجار استهدف مركبتهم في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.
وذكر المتحدث باسم حكومة بلوشستان شاهيد رند في تصريح صحافي أن «الانفجار وقع في منطقة دشت بمقاطعة مستونغ عندما كانت مركبة تقل أفراد الشرطة في طريق عودتهم من مدينة قلات، حيث استهدفت بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق».
وأكد رند أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد شرطة بلوشستان وإصابة 16 آخرين بجروح.
وفرضت حالة الطوارئ في مستشفيات المقاطعة عقب الانفجار ونقل المصابون إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج. وفي السياق دان بشدة كل من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم وأعربا عن حزنهما العميق لمقتل وإصابة عناصر الشرطة.
وجدد الرئيس زرداري التزام بلاده بمواصلة جهودها للقضاء على «الإرهاب من جذوره».
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