سيؤول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة لتعزيز قدراتهما الدفاعية

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سيؤول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة لتعزيز قدراتهما الدفاعية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية امس، أنها أجرت مع الولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية شملت قاذفات قنابل أمريكية من طراز «بي-1بي» لتعزيز قدراتهما الدفاعية ضد «التهديدات العسكرية الكورية الشمالية».
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة قولها إن التدريبات التي شملت أيضا طائرات كورية مقاتلة من طراز «إف-35 إيه» و«إف-16» أميركية تهدف إلى إظهار القدرات على الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من بيونغ يانغ. وأضافت الوزارة أن سيؤول وواشنطن ستواصلان توسيع نطاق التدريبات المشتركة وتعزيز مستوى التعاون بين البلدين.
وتعد هذه المناورات الأولى من نوعها هذا العام بعد مناورات مماثلة أجريت في 20 فبراير العام الماضي، إذ اتهمت بيونغ يانغ واشنطن بتصعيد التوترات وهددت باستخدام «وسائل استراتيجية» لمواجهة تهديدات أميركية وكورية جنوبية.
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية امس، أنها أجرت مع الولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية شملت قاذفات قنابل أمريكية من طراز «بي-1بي» لتعزيز قدراتهما الدفاعية ضد «التهديدات العسكرية الكورية الشمالية».
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة قولها إن التدريبات التي شملت أيضا طائرات كورية مقاتلة من طراز «إف-35 إيه» و«إف-16» أميركية تهدف إلى إظهار القدرات على الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من بيونغ يانغ. وأضافت الوزارة أن سيؤول وواشنطن ستواصلان توسيع نطاق التدريبات المشتركة وتعزيز مستوى التعاون بين البلدين.
وتعد هذه المناورات الأولى من نوعها هذا العام بعد مناورات مماثلة أجريت في 20 فبراير العام الماضي، إذ اتهمت بيونغ يانغ واشنطن بتصعيد التوترات وهددت باستخدام «وسائل استراتيجية» لمواجهة تهديدات أميركية وكورية جنوبية.
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