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سيؤول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة لتعزيز قدراتهما الدفاعية

سيؤول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة لتعزيز قدراتهما الدفاعية

2025-04-15 11:20:37
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية امس، أنها أجرت مع الولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية شملت قاذفات قنابل أمريكية من طراز «بي-1بي» لتعزيز قدراتهما الدفاعية ضد «التهديدات العسكرية الكورية الشمالية».
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة قولها إن التدريبات التي شملت أيضا طائرات كورية مقاتلة من طراز «إف-35 إيه» و«إف-16» أميركية تهدف إلى إظهار القدرات على الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من بيونغ يانغ. وأضافت الوزارة أن سيؤول وواشنطن ستواصلان توسيع نطاق التدريبات المشتركة وتعزيز مستوى التعاون بين البلدين.
وتعد هذه المناورات الأولى من نوعها هذا العام بعد مناورات مماثلة أجريت في 20 فبراير العام الماضي، إذ اتهمت بيونغ يانغ واشنطن بتصعيد التوترات وهددت باستخدام «وسائل استراتيجية» لمواجهة تهديدات أميركية وكورية جنوبية.

MENAFN15042025000130011022ID1109434988

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