أرمينيا تؤكد استعدادها للموافقة على طلبات أذربيجان بغية توقيع اتفاق سلام

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أرمينيا تؤكد استعدادها للموافقة على طلبات أذربيجان بغية توقيع اتفاق سلام
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكدت أرمينيا أمس استعدادها لقبول مطلب أساسي من أذربيجان لتوقيع اتفاق سلام منتظر بين هذين البلدين المتحاربين الواقعين في منطقة القوقاز، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق في مارس.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أمس في كلمة أمام البرلمان «نقترح إبرام اتفاق السلام وحل مجموعة مينسك في وقت واحد، وبالتالي توقيع النص في اليوم نفسه».
كما اقترح إنشاء «آلية» أذربيجانية أرمينية مشتركة من أجل «التحقيق في الحوادث على الحدود، بما في ذلك انتهاكات وقف إطلاق النار».
وقال «لا يوجد أساس للحرب ن لن تكون هناك حرب، سيكون هناك سلام».
وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، مرة أولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا ومرة أخرى في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر 2023.
في مارس، أعلن الجانبان التوصل إلى «اتفاق سلام» إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.
ولم يحدد موعد توقيع الاتفاق، في حين طلبت باكو من يريفان الوفاء ببعض الالتزامات قبل إبرامه.
أكدت أرمينيا أمس استعدادها لقبول مطلب أساسي من أذربيجان لتوقيع اتفاق سلام منتظر بين هذين البلدين المتحاربين الواقعين في منطقة القوقاز، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق في مارس.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أمس في كلمة أمام البرلمان «نقترح إبرام اتفاق السلام وحل مجموعة مينسك في وقت واحد، وبالتالي توقيع النص في اليوم نفسه».
كما اقترح إنشاء «آلية» أذربيجانية أرمينية مشتركة من أجل «التحقيق في الحوادث على الحدود، بما في ذلك انتهاكات وقف إطلاق النار».
وقال «لا يوجد أساس للحرب ن لن تكون هناك حرب، سيكون هناك سلام».
وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، مرة أولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا ومرة أخرى في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر 2023.
في مارس، أعلن الجانبان التوصل إلى «اتفاق سلام» إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.
ولم يحدد موعد توقيع الاتفاق، في حين طلبت باكو من يريفان الوفاء ببعض الالتزامات قبل إبرامه.
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