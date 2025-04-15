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أرمينيا تؤكد استعدادها للموافقة على طلبات أذربيجان بغية توقيع اتفاق سلام

أرمينيا تؤكد استعدادها للموافقة على طلبات أذربيجان بغية توقيع اتفاق سلام

2025-04-15 11:20:37
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكدت أرمينيا أمس استعدادها لقبول مطلب أساسي من أذربيجان لتوقيع اتفاق سلام منتظر بين هذين البلدين المتحاربين الواقعين في منطقة القوقاز، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق في مارس.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أمس في كلمة أمام البرلمان «نقترح إبرام اتفاق السلام وحل مجموعة مينسك في وقت واحد، وبالتالي توقيع النص في اليوم نفسه».
كما اقترح إنشاء «آلية» أذربيجانية أرمينية مشتركة من أجل «التحقيق في الحوادث على الحدود، بما في ذلك انتهاكات وقف إطلاق النار».
وقال «لا يوجد أساس للحرب ن لن تكون هناك حرب، سيكون هناك سلام».
وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، مرة أولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا ومرة أخرى في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر 2023.
في مارس، أعلن الجانبان التوصل إلى «اتفاق سلام» إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.
ولم يحدد موعد توقيع الاتفاق، في حين طلبت باكو من يريفان الوفاء ببعض الالتزامات قبل إبرامه.

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