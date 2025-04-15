الأمم المتحدة تحذر من عواقب كارثية لتجاهل الأزمة في السودان مع دخول عامها الثالث

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الأمم المتحدة تحذر من عواقب كارثية لتجاهل الأزمة في السودان مع دخول عامها الثالث
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس أهمية بذل «جهود فورية» لإحلال السلام في السودان وتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية به والمنطقة، محذرا من «العواقب الكارثية» المترتبة على تجاهل الأزمة.
وقال غراندي في بيان صدر في جنيف بمناسبة دخول الحرب في السودان عامها الثالث إن «الخفض الحاد» في حجم المساعدات الإنسانية ساهم في تفاقم «أسوأ أزمة إنسانية ونزوح يشهدها العالم حاليا»، لافتا إلى أن المدنيين في السودان يعانون «انتهاكات واسعة النطاق والجوع الشديد» وسط استمرار القصف والهجمات خاصة في ولاية (شمال دارفور) غربي البلاد.
وحذر من «التدهور الخطير» في الأوضاع الإنسانية بالدولة منتقدا «اللامبالاة المقلقة» من المجتمع الدولي تجاه «الأزمة المتفاقمة».
وأشار إلى أن الاعتداءات اليومية أسفرت عن قتل العديد من المدنيين من بينهم عاملون في مجال الإغاثة «في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي»، لافتا إلى أن نقص التمويل أعاق قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم الغذاء والمأوى إلى جانب عجزها عن نقل اللاجئين إلى أماكن أكثر أمانا.
وأكد غراندي أن التجاهل الدولي لا يشمل معاناة السودانيين فقط بل يشمل أيضا الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، مشيرا إلى أن تشاد تؤوي أكثر من مليون لاجئ «رغم شح مواردها» فيما تستضيف مصر ما لا يقل عن 5.1 ملايين لاجئ في حين تواجه دولة جنوب السودان «تهديدات متزايدة بالانزلاق مجددا نحو العنف».
وأضاف ان الأزمة السودانية امتدت إلى مناطق أخرى، حيث فر العديد من اللاجئين إلى أوغندا في حين لجأ آخرون إلى طرق «الهجرة الخطيرة» عبر ليبيا باتجاه أوروبا.
ودعا غراندي إلى ضرورة توفير الحماية والدعم للاجئين والدول المستضيفة، مؤكدا أن استقرار المنطقة بكاملها بات مهددا في ظل غياب الدعم التنموي اللازم الذي يمكن هذه الدول من توفير مستقبل أفضل للاجئين ومواطنيها.
تصريحات غراندي استبقت المؤتمر الدولي الذي استضافته لندن حول السودان بهدف حشد المجتمع الدولي لإنهاء النزاع المدمر المستمر منذ سنتين، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قبل ساعات على افتتاح المؤتمر: «سنتان فترة طويلة، حرب السودان العنيفة دمرت حياة ملايين الأشخاص لكن رغم ذلك لا يزال جزء كبير من العالم يشيح بنظره» عن الوضع.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن اكثر من 30 مليون شخص «بحاجة ماسة لمساعدة».
ويجمع المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي، وزراء من 14 دولة بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى «الاتفاق على سبيل لإنهاء معاناة» السكان على ما أضاف ديفيد لامي.
وأعلن ديفيد لامي مساعدة جديدة قدرها 120 مليون جنيه استرليني (139.5 مليون يورو) ما سيسمح بتوفير مؤن حيوية ولاسيما للأطفال الضعفاء. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل في بيان إن «عامين من الحرب والنزوح حطما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء السودان».
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس أهمية بذل «جهود فورية» لإحلال السلام في السودان وتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية به والمنطقة، محذرا من «العواقب الكارثية» المترتبة على تجاهل الأزمة.
وقال غراندي في بيان صدر في جنيف بمناسبة دخول الحرب في السودان عامها الثالث إن «الخفض الحاد» في حجم المساعدات الإنسانية ساهم في تفاقم «أسوأ أزمة إنسانية ونزوح يشهدها العالم حاليا»، لافتا إلى أن المدنيين في السودان يعانون «انتهاكات واسعة النطاق والجوع الشديد» وسط استمرار القصف والهجمات خاصة في ولاية (شمال دارفور) غربي البلاد.
وحذر من «التدهور الخطير» في الأوضاع الإنسانية بالدولة منتقدا «اللامبالاة المقلقة» من المجتمع الدولي تجاه «الأزمة المتفاقمة».
وأشار إلى أن الاعتداءات اليومية أسفرت عن قتل العديد من المدنيين من بينهم عاملون في مجال الإغاثة «في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي»، لافتا إلى أن نقص التمويل أعاق قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم الغذاء والمأوى إلى جانب عجزها عن نقل اللاجئين إلى أماكن أكثر أمانا.
وأكد غراندي أن التجاهل الدولي لا يشمل معاناة السودانيين فقط بل يشمل أيضا الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، مشيرا إلى أن تشاد تؤوي أكثر من مليون لاجئ «رغم شح مواردها» فيما تستضيف مصر ما لا يقل عن 5.1 ملايين لاجئ في حين تواجه دولة جنوب السودان «تهديدات متزايدة بالانزلاق مجددا نحو العنف».
وأضاف ان الأزمة السودانية امتدت إلى مناطق أخرى، حيث فر العديد من اللاجئين إلى أوغندا في حين لجأ آخرون إلى طرق «الهجرة الخطيرة» عبر ليبيا باتجاه أوروبا.
ودعا غراندي إلى ضرورة توفير الحماية والدعم للاجئين والدول المستضيفة، مؤكدا أن استقرار المنطقة بكاملها بات مهددا في ظل غياب الدعم التنموي اللازم الذي يمكن هذه الدول من توفير مستقبل أفضل للاجئين ومواطنيها.
تصريحات غراندي استبقت المؤتمر الدولي الذي استضافته لندن حول السودان بهدف حشد المجتمع الدولي لإنهاء النزاع المدمر المستمر منذ سنتين، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قبل ساعات على افتتاح المؤتمر: «سنتان فترة طويلة، حرب السودان العنيفة دمرت حياة ملايين الأشخاص لكن رغم ذلك لا يزال جزء كبير من العالم يشيح بنظره» عن الوضع.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن اكثر من 30 مليون شخص «بحاجة ماسة لمساعدة».
ويجمع المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي، وزراء من 14 دولة بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى «الاتفاق على سبيل لإنهاء معاناة» السكان على ما أضاف ديفيد لامي.
وأعلن ديفيد لامي مساعدة جديدة قدرها 120 مليون جنيه استرليني (139.5 مليون يورو) ما سيسمح بتوفير مؤن حيوية ولاسيما للأطفال الضعفاء. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل في بيان إن «عامين من الحرب والنزوح حطما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء السودان».
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