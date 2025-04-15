الأمم المتحدة تحذر من عواقب كارثية لتجاهل الأزمة في السودان مع دخول عامها الثالث

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس أهمية بذل «جهود فورية» لإحلال السلام في السودان وتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية به والمنطقة، محذرا من «العواقب الكارثية» المترتبة على تجاهل الأزمة.وقال غراندي في بيان صدر في جنيف بمناسبة دخول الحرب في السودان عامها الثالث إن «الخفض الحاد» في حجم المساعدات الإنسانية ساهم في تفاقم «أسوأ أزمة إنسانية ونزوح يشهدها العالم حاليا»، لافتا إلى أن المدنيين في السودان يعانون «انتهاكات واسعة النطاق والجوع الشديد» وسط استمرار القصف والهجمات خاصة في ولاية (شمال دارفور) غربي البلاد.وحذر من «التدهور الخطير» في الأوضاع الإنسانية بالدولة منتقدا «اللامبالاة المقلقة» من المجتمع الدولي تجاه «الأزمة المتفاقمة».وأشار إلى أن الاعتداءات اليومية أسفرت عن قتل العديد من المدنيين من بينهم عاملون في مجال الإغاثة «في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي»، لافتا إلى أن نقص التمويل أعاق قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم الغذاء والمأوى إلى جانب عجزها عن نقل اللاجئين إلى أماكن أكثر أمانا.وأكد غراندي أن التجاهل الدولي لا يشمل معاناة السودانيين فقط بل يشمل أيضا الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، مشيرا إلى أن تشاد تؤوي أكثر من مليون لاجئ «رغم شح مواردها» فيما تستضيف مصر ما لا يقل عن 5.1 ملايين لاجئ في حين تواجه دولة جنوب السودان «تهديدات متزايدة بالانزلاق مجددا نحو العنف».وأضاف ان الأزمة السودانية امتدت إلى مناطق أخرى، حيث فر العديد من اللاجئين إلى أوغندا في حين لجأ آخرون إلى طرق «الهجرة الخطيرة» عبر ليبيا باتجاه أوروبا.ودعا غراندي إلى ضرورة توفير الحماية والدعم للاجئين والدول المستضيفة، مؤكدا أن استقرار المنطقة بكاملها بات مهددا في ظل غياب الدعم التنموي اللازم الذي يمكن هذه الدول من توفير مستقبل أفضل للاجئين ومواطنيها.تصريحات غراندي استبقت المؤتمر الدولي الذي استضافته لندن حول السودان بهدف حشد المجتمع الدولي لإنهاء النزاع المدمر المستمر منذ سنتين، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة.وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قبل ساعات على افتتاح المؤتمر: «سنتان فترة طويلة، حرب السودان العنيفة دمرت حياة ملايين الأشخاص لكن رغم ذلك لا يزال جزء كبير من العالم يشيح بنظره» عن الوضع.وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن اكثر من 30 مليون شخص «بحاجة ماسة لمساعدة».ويجمع المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي، وزراء من 14 دولة بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى «الاتفاق على سبيل لإنهاء معاناة» السكان على ما أضاف ديفيد لامي.وأعلن ديفيد لامي مساعدة جديدة قدرها 120 مليون جنيه استرليني (139.5 مليون يورو) ما سيسمح بتوفير مؤن حيوية ولاسيما للأطفال الضعفاء. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل في بيان إن «عامين من الحرب والنزوح حطما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء السودان».

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