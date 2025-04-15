حماس تدرس مقترحا جديدا لهدنة في غزة وتعد بـ رد قريب

فيما تتواصل محادثات وقف إطلاق النار في غزة، بعد تقديم إسرائيل مقترحا جديدا تسلمته حركة حماس من الوسطاء في مصر وقطر، كشف قيادي في الحركة عن أن الرد على «المقترح» سيكون قريبا.وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس: «على الأغلب سوف ترسل حماس الرد للوسطاء خلال 48 ساعة»، موضحا أن «مشاورات معمقة وبمسؤولية وطنية عالية لاتزال مستمرة ضمن الأطر القيادية للحركة، ومشاورات مع فصائل المقاومة لبلورة موقف موحد».وقال عضو المكتب السياسي في حماس سهيل الهندي في تصريح صحافي إن الحركة سترد على المقترح «فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية وبعد انتهاء المشاورات مع قادة فصائل المقاومة».وأضاف أن «العودة الى الاتفاق الموقع (في 17 يناير) واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني هو المدخل الحقيقي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وليس التصعيد العسكري».وشدد أن على «أن محددات المقاومة ثابتة وتتمثل بالوقف التام لحرب الإبادة والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وأي أفكار ومقترحات جديدة لا تتضمن هذه المحددات مصيرها الفشل».وأكد الهندي أن «سلاح المقاومة غير قابل للنقاش، متمسكون بحق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة حتى التحرير والعودة».وقال قيادي ثان في حماس لفرانس برس: «ليس لدى حماس اي مشكلة في أعداد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، الحركة مستعدة للإفراج عن كافة الأسرى.. لكنها لن تقبل بأي عرض إلا إذا تحقق وقف شامل ودائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات».وذكر مصدر مطلع أن المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته حماس عبر الوسطاء في القاهرة يتضمن «إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء في الأسبوع الأول».وينص المقترح على أن تفرج حماس في اليوم الأول عن الرهينة الذي يحمل الجنسية الأميركية ألكسندر عيدان «كبادرة حسن نوايا». وفي اليوم الثاني تطلق حماس سراح 5 رهائن أحياء وتفرج إسرائيل في المقابل عن 66 معتقلا فلسطينيا محكومين بالمؤبد و611 معتقلا ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023. ويتضمن المقترح استئناف إسرائيل لإدخال المساعدات بما فيها البيوت المؤقتة المتنقلة للإيواء.وأضاف المصدر أنه في اليوم الثالث تبدأ مفاوضات «اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، ونزع السلاح وإعلان وقف إطلاق نار دائم».وفي اليوم السابع لسريان الهدنة، تفرج حماس عن 4 رهائن مقابل الإفراج عن 54 معتقلا فلسطينيا محكوما بالمؤبد و500 ممن اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب، من دون «استعراضات أو مراسم علنية».ويشمل المقترح وفق المصدر ذاته، وقفا لإطلاق النار «لمدة لا تقل عن 45 يوما يتضمن وقف العمليات العسكرية، ووضع آلية متفق عليها لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين فقط».وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس على ضرورة «إنهاء محنة» المدنيين في غزة، داعيا إلى وقف لإطلاق النار يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس و«فتح جميع معابر المساعدات الإنسانية».وكتب ماكرون على منصة «إكس»، «وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية وإحياء آفاق حل سياسي على أساس حل الدولتين. من هذا السياق، أتطلع إلى مؤتمر يونيو» في الأمم المتحدة الذي سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية «مع مراعاة المصالح الأمنية لإسرائيل وجميع دول المنطقة».إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، أن حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر العام 2023 ارتفعت إلى 51 ألفا، في حين ارتفعت أعداد الجرحى إلى 116 ألفا و343 شخصا، في ظل استمرار العمليات العسكرية.وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 69 آخرون خلال ٢٤ ساعة، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.وأعلنت إدارة مستشفى الكويت التخصصي الميداني غربي مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة أمس استشهاد أحد موظفيها وإصابة 9 آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف البوابة الخلفية للمستشفى.وقال مدير المستشفى د.صهيب الهمص في تصريح لـ (كونا) إن الشهيد، ويدعى مانع حنون، أصيب من جراء القصف واستشهد متأثرا بجراحه بعد نقله إلى مستشفى (غزة الأوروبي) شرق المدينة.وأضاف الهمص أن القصف أدى كذلك إلى إصابة تسعة فلسطينيين آخرين تم التعامل معهم، في حين تسبب بدمار كبير في أجزاء من المستشفى والخيام الطبية بساحاته.

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