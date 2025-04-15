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طهران تعلن الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن في مسقط السبت المقبل
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحث سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي سبل دعم المفاوضات الإيرانية - الأميركية بما يحقق النتائج المرجوة.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الرئيس ترامب عبر خلال الاتصال عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود العمانية في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
وحسمت طهران التكهنات حول مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية ـ الايرانية غير المباشرة بعد تقارير عن انعقادها في العاصمة الايطالية روما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنه «بعد مشاورات أجريت بين الجانبين تقرر أن تستضيف مسقط مجددا الجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي من المقرر عقدها يوم السبت المقبل».
من جهته، دعا المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي إلى عدم «ربط قضايا البلاد بهذه المفاوضات». ولفت إلى انه لا ينبغي تكرار الخطأ السابق في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى «5+1»، والذي جعل كل شيء بالبلاد معتمدا على تقدم المحادثات.
جاء ذلك خلال استقباله عددا من أعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى وكبار مسؤولي السلطة القضائية ومسؤولي بعض المؤسسات بمناسبة بداية العام الايراني الجديد.
وقال «إننا لا ننظر إلى هذه المفاوضات بتفاؤل مفرط ولا بتشاؤم مفرط، هناك خطوة تم اتخاذ القرار بشأنها، وتم تنفيذها بشكل جيد في مراحلها الأولى وبالطبع اننا متشائمون جدا بالطرف الآخر، لكننا متفائلون بقدراتنا». مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن ان تؤدي إلى نتيجة وقد لا تصل إلى نتيجة.
ورأى ان أفضل طريق لمواجهة العقوبات، هو الاستثمار في الانتاج، موضحا: ليس في أيدينا رفع العقوبات، لكن في وسعنا تحييدها، وهناك العديد من الطرق والقدرات الداخلية المناسبة لذلك، وإذا تحقق هذا الهدف فإن البلاد ستصبح منيعة أمام هذه العقوبات.
و قال: تم تنفيذ قرار البلاد بالتفاوض بشكل جيد في الخطوات الأولى، ولكن بعد ذلك يجب علينا التحرك بحذر، حيث ان الخطوط الحمراء واضحة تماما بالنسبة لنا وبالنسبة للجانب الآخر.
وكانت سلطنة عمان أدت دور الوسيط في الجولة الأولى من هذه المفاوضات حيث تولت نقل الرسائل الشفوية والخطية وتبادلها بين الوفدين الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والأميركي برئاسة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
إلى ذلك، رد الحرس الثوري الإيراني على تصريحات ويتكوف التي قال فيها إن أي اتفاق حول برنامج إيران النووي سيتوقف بشكل أساسي على التحقق من مستويات تخصيب اليورانيوم وقدرات التسلح النووي. وقال الناطق باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني الذي أوردت كلامه هيئة البث الإيرانية «إريب» إن «الأمن والدفاع الوطني والقوة العسكرية هي من الخطوط الحمر لجمهورية إيران الإسلامية لا يمكن مناقشتها في أي ظروف».
وكان ويتكوف قال إن «الأمر سيتوقف إلى حد بعيد على التثبت من البرنامج النووي»، من غير أن يدعو إلى تفكيكه بالكامل. وأكد في مقابلة مع محطة فوكس نيوز أن التحقق من قدرات «عسكرة» البرنامج النووي تشكل نقطة «أساسية» في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن «هذا يشمل الصواريخ... والصواعق (لتفجير) قنابل».
وأضاف «ليسوا بحاجة إلى التخصيب بأكثر من 3.67%» وهي النسبة القصوى المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018.
ولفت ويتكوف إلى أنه «في بعض الحالات يصلون إلى 60%، وفي حالات أخرى 20%» مضيفا أن هذه النسبة تتعدى ما هو ضروري لبرنامج نووي مدني.
وقال إن «الاجتماع الأول كان إيجابيا وبناء ومقنعا» لكنه رأى أن «الشيطان سيكمن في التفاصيل».
بحث سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي سبل دعم المفاوضات الإيرانية - الأميركية بما يحقق النتائج المرجوة.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الرئيس ترامب عبر خلال الاتصال عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود العمانية في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
وحسمت طهران التكهنات حول مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية ـ الايرانية غير المباشرة بعد تقارير عن انعقادها في العاصمة الايطالية روما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنه «بعد مشاورات أجريت بين الجانبين تقرر أن تستضيف مسقط مجددا الجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي من المقرر عقدها يوم السبت المقبل».
من جهته، دعا المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي إلى عدم «ربط قضايا البلاد بهذه المفاوضات». ولفت إلى انه لا ينبغي تكرار الخطأ السابق في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى «5+1»، والذي جعل كل شيء بالبلاد معتمدا على تقدم المحادثات.
جاء ذلك خلال استقباله عددا من أعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى وكبار مسؤولي السلطة القضائية ومسؤولي بعض المؤسسات بمناسبة بداية العام الايراني الجديد.
وقال «إننا لا ننظر إلى هذه المفاوضات بتفاؤل مفرط ولا بتشاؤم مفرط، هناك خطوة تم اتخاذ القرار بشأنها، وتم تنفيذها بشكل جيد في مراحلها الأولى وبالطبع اننا متشائمون جدا بالطرف الآخر، لكننا متفائلون بقدراتنا». مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن ان تؤدي إلى نتيجة وقد لا تصل إلى نتيجة.
ورأى ان أفضل طريق لمواجهة العقوبات، هو الاستثمار في الانتاج، موضحا: ليس في أيدينا رفع العقوبات، لكن في وسعنا تحييدها، وهناك العديد من الطرق والقدرات الداخلية المناسبة لذلك، وإذا تحقق هذا الهدف فإن البلاد ستصبح منيعة أمام هذه العقوبات.
و قال: تم تنفيذ قرار البلاد بالتفاوض بشكل جيد في الخطوات الأولى، ولكن بعد ذلك يجب علينا التحرك بحذر، حيث ان الخطوط الحمراء واضحة تماما بالنسبة لنا وبالنسبة للجانب الآخر.
وكانت سلطنة عمان أدت دور الوسيط في الجولة الأولى من هذه المفاوضات حيث تولت نقل الرسائل الشفوية والخطية وتبادلها بين الوفدين الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والأميركي برئاسة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
إلى ذلك، رد الحرس الثوري الإيراني على تصريحات ويتكوف التي قال فيها إن أي اتفاق حول برنامج إيران النووي سيتوقف بشكل أساسي على التحقق من مستويات تخصيب اليورانيوم وقدرات التسلح النووي. وقال الناطق باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني الذي أوردت كلامه هيئة البث الإيرانية «إريب» إن «الأمن والدفاع الوطني والقوة العسكرية هي من الخطوط الحمر لجمهورية إيران الإسلامية لا يمكن مناقشتها في أي ظروف».
وكان ويتكوف قال إن «الأمر سيتوقف إلى حد بعيد على التثبت من البرنامج النووي»، من غير أن يدعو إلى تفكيكه بالكامل. وأكد في مقابلة مع محطة فوكس نيوز أن التحقق من قدرات «عسكرة» البرنامج النووي تشكل نقطة «أساسية» في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن «هذا يشمل الصواريخ... والصواعق (لتفجير) قنابل».
وأضاف «ليسوا بحاجة إلى التخصيب بأكثر من 3.67%» وهي النسبة القصوى المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018.
ولفت ويتكوف إلى أنه «في بعض الحالات يصلون إلى 60%، وفي حالات أخرى 20%» مضيفا أن هذه النسبة تتعدى ما هو ضروري لبرنامج نووي مدني.
وقال إن «الاجتماع الأول كان إيجابيا وبناء ومقنعا» لكنه رأى أن «الشيطان سيكمن في التفاصيل».
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