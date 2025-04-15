طهران تعلن الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن في مسقط السبت المقبل

بحث سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي سبل دعم المفاوضات الإيرانية - الأميركية بما يحقق النتائج المرجوة.وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الرئيس ترامب عبر خلال الاتصال عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود العمانية في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.وحسمت طهران التكهنات حول مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية ـ الايرانية غير المباشرة بعد تقارير عن انعقادها في العاصمة الايطالية روما.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنه «بعد مشاورات أجريت بين الجانبين تقرر أن تستضيف مسقط مجددا الجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي من المقرر عقدها يوم السبت المقبل».من جهته، دعا المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي إلى عدم «ربط قضايا البلاد بهذه المفاوضات». ولفت إلى انه لا ينبغي تكرار الخطأ السابق في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى «5+1»، والذي جعل كل شيء بالبلاد معتمدا على تقدم المحادثات.جاء ذلك خلال استقباله عددا من أعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى وكبار مسؤولي السلطة القضائية ومسؤولي بعض المؤسسات بمناسبة بداية العام الايراني الجديد.وقال «إننا لا ننظر إلى هذه المفاوضات بتفاؤل مفرط ولا بتشاؤم مفرط، هناك خطوة تم اتخاذ القرار بشأنها، وتم تنفيذها بشكل جيد في مراحلها الأولى وبالطبع اننا متشائمون جدا بالطرف الآخر، لكننا متفائلون بقدراتنا». مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن ان تؤدي إلى نتيجة وقد لا تصل إلى نتيجة.ورأى ان أفضل طريق لمواجهة العقوبات، هو الاستثمار في الانتاج، موضحا: ليس في أيدينا رفع العقوبات، لكن في وسعنا تحييدها، وهناك العديد من الطرق والقدرات الداخلية المناسبة لذلك، وإذا تحقق هذا الهدف فإن البلاد ستصبح منيعة أمام هذه العقوبات.و قال: تم تنفيذ قرار البلاد بالتفاوض بشكل جيد في الخطوات الأولى، ولكن بعد ذلك يجب علينا التحرك بحذر، حيث ان الخطوط الحمراء واضحة تماما بالنسبة لنا وبالنسبة للجانب الآخر.وكانت سلطنة عمان أدت دور الوسيط في الجولة الأولى من هذه المفاوضات حيث تولت نقل الرسائل الشفوية والخطية وتبادلها بين الوفدين الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والأميركي برئاسة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.إلى ذلك، رد الحرس الثوري الإيراني على تصريحات ويتكوف التي قال فيها إن أي اتفاق حول برنامج إيران النووي سيتوقف بشكل أساسي على التحقق من مستويات تخصيب اليورانيوم وقدرات التسلح النووي. وقال الناطق باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني الذي أوردت كلامه هيئة البث الإيرانية «إريب» إن «الأمن والدفاع الوطني والقوة العسكرية هي من الخطوط الحمر لجمهورية إيران الإسلامية لا يمكن مناقشتها في أي ظروف».وكان ويتكوف قال إن «الأمر سيتوقف إلى حد بعيد على التثبت من البرنامج النووي»، من غير أن يدعو إلى تفكيكه بالكامل. وأكد في مقابلة مع محطة فوكس نيوز أن التحقق من قدرات «عسكرة» البرنامج النووي تشكل نقطة «أساسية» في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن «هذا يشمل الصواريخ... والصواعق (لتفجير) قنابل».وأضاف «ليسوا بحاجة إلى التخصيب بأكثر من 3.67%» وهي النسبة القصوى المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018.ولفت ويتكوف إلى أنه «في بعض الحالات يصلون إلى 60%، وفي حالات أخرى 20%» مضيفا أن هذه النسبة تتعدى ما هو ضروري لبرنامج نووي مدني.وقال إن «الاجتماع الأول كان إيجابيا وبناء ومقنعا» لكنه رأى أن «الشيطان سيكمن في التفاصيل».

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