ترامب يجمد إعانات بقيمة 2 2 مليار دولار لـهارفارد بعد رفضها مطالبه

أعلنت إدارة دونالد ترامب تجميد معونات لـ«هارفارد» بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية، التي تعد من الأعرق في العالم، الإذعان لمطالب البيت الأبيض.

على غرار جامعات أميركية أخرى، شهدت «هارفارد» احتجاجات طلابية على الحرب في قطاع غزة، وهي في مرمى نيران البيت الأبيض منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.

وقالت وزارة التعليم الأميركية في بيان «فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى سنوات عدة»، فضلا عن «عقود على سنوات عدة بقيمة 60 مليون دولار». وأضافت أن «الاضطراب الذي أصاب التعليم في الحرم الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول.

إن مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق.. حان الوقت لأن تأخذ الجامعات العريقة هذه المشكلة على محمل الجد وأن تلتزم تغييرا هادفا إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقي الدعم من دافعي الضرائب». وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والأساتذة والموظفين، أكد رئيس الجامعة آلن غاربر أن هارفارد «لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور».

وأضاف «لا يمكن لأي حكومة مهما كان الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما الذي ينبغي أن تدرسه ومن يمكنها القبول به وتوظيفه وما هي المواد التي يمكنها إجراء أبحاث بشأنها». وطالبت إدارة ترامب «هارفارد» خصوصا بـ«تدقيق» آراء طلابها وأساتذتها. وردت الجامعة في رسالة وقعها محاموها جاء فيها «هارفارد ليست مستعدة لقبول المطالب التي تتجاوز السلطة المشروعة لهذه الإدارة أو أي إدارة أخرى».

وقالت إن مطالب الإدارة الأميركية «تتنافى مع المادة الأولى» من الدستور و«تنال من الحريات الجامعية التي تضمنها المحكمة العليا منذ فترة طويلة».