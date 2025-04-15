محافظ الفروانية: فئة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام القيادة السياسية

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محافظ الفروانية: فئة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام القيادة السياسية
(MENAFN- Al-Anbaa)
برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر، أقيمت فعالية «نعيد مع ذوي الإعاقة» التي نظمها المستشار الإعلامي الكفيف عبدالرحمن العدواني، بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع - عبدالله المبارك، وبحضور كل من مراقب مراكز تنمية المجتمع نوال العجمي، ورئيس مركز تنمية عبدالله المبارك شريفة الرشيدي.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من ذوي الإعاقة وأسرهم، إلى جانب شخصيات وفرق تطوعية، وتخللتها أنشطة ومسابقات ومعرض مصاحب، وقام المحافظ بجولة على المعرض، وكرم المشاركين تقديرا لجهودهم.
وفي كلمة له خلال الفعالية، عبر المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لجميع المشاركين والداعمين والمنظمين، مؤكدا أن فئة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام بالغ من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والحكومة بكامل أجهزتها، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تعكس روح التكافل والاهتمام الإنساني بالمجتمع الكويتي.
من جانبه، قدم المستشار الإعلامي عبدالرحمن العدواني شكره وتقديره للمحافظ على رعايته الكريمة وحضوره واهتمامه وتكريمه، ومشاركته الفاعلة في هذه الاحتفالية، مشيرا إلى أن هذا الدعم غير مستغرب منه، والذي يعكس حرصه الدائم على دعم أبناء ذوي الهمم وتقدير الجهات المشاركة.
برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر، أقيمت فعالية «نعيد مع ذوي الإعاقة» التي نظمها المستشار الإعلامي الكفيف عبدالرحمن العدواني، بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع - عبدالله المبارك، وبحضور كل من مراقب مراكز تنمية المجتمع نوال العجمي، ورئيس مركز تنمية عبدالله المبارك شريفة الرشيدي.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من ذوي الإعاقة وأسرهم، إلى جانب شخصيات وفرق تطوعية، وتخللتها أنشطة ومسابقات ومعرض مصاحب، وقام المحافظ بجولة على المعرض، وكرم المشاركين تقديرا لجهودهم.
وفي كلمة له خلال الفعالية، عبر المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لجميع المشاركين والداعمين والمنظمين، مؤكدا أن فئة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام بالغ من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والحكومة بكامل أجهزتها، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تعكس روح التكافل والاهتمام الإنساني بالمجتمع الكويتي.
من جانبه، قدم المستشار الإعلامي عبدالرحمن العدواني شكره وتقديره للمحافظ على رعايته الكريمة وحضوره واهتمامه وتكريمه، ومشاركته الفاعلة في هذه الاحتفالية، مشيرا إلى أن هذا الدعم غير مستغرب منه، والذي يعكس حرصه الدائم على دعم أبناء ذوي الهمم وتقدير الجهات المشاركة.
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