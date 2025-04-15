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محافظ الفروانية: فئة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام القيادة السياسية

محافظ الفروانية: فئة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام القيادة السياسية

2025-04-15 11:20:30
(MENAFN- Al-Anbaa)

برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر، أقيمت فعالية «نعيد مع ذوي الإعاقة» التي نظمها المستشار الإعلامي الكفيف عبدالرحمن العدواني، بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع - عبدالله المبارك، وبحضور كل من مراقب مراكز تنمية المجتمع نوال العجمي، ورئيس مركز تنمية عبدالله المبارك شريفة الرشيدي.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من ذوي الإعاقة وأسرهم، إلى جانب شخصيات وفرق تطوعية، وتخللتها أنشطة ومسابقات ومعرض مصاحب، وقام المحافظ بجولة على المعرض، وكرم المشاركين تقديرا لجهودهم.
وفي كلمة له خلال الفعالية، عبر المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لجميع المشاركين والداعمين والمنظمين، مؤكدا أن فئة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام بالغ من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والحكومة بكامل أجهزتها، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تعكس روح التكافل والاهتمام الإنساني بالمجتمع الكويتي.
من جانبه، قدم المستشار الإعلامي عبدالرحمن العدواني شكره وتقديره للمحافظ على رعايته الكريمة وحضوره واهتمامه وتكريمه، ومشاركته الفاعلة في هذه الاحتفالية، مشيرا إلى أن هذا الدعم غير مستغرب منه، والذي يعكس حرصه الدائم على دعم أبناء ذوي الهمم وتقدير الجهات المشاركة.

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