رئيس الطيران المدني يبحث مع وزير المواصلات القطري سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك

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رئيس الطيران المدني يبحث مع وزير المواصلات القطري سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحث رئيس الطيران المدني الشيخ م.حمود المبارك أمس الاثنين مع وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله في العاصمة القطرية (الدوحة) سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وقال الطيران المدني الكويتي في بيان إن ذلك جاء على ضوء مشاركة رئيس الطيران المدني في مؤتمر «الإيكاو للتسهيلات» المنعقد في الدوحة.
وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين دولة الكويت ودولة قطر في قطاع الطيران المدني وسبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاجتماع سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري، فيما انطلقت أمس الاثنين أعمال مؤتمر «الإيكاو للتسهيلات» تحت شعار «تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون والكفاءة والشمولية» في العاصمة القطرية ويستمر لغاية 17 أبريل الجاري.
بحث رئيس الطيران المدني الشيخ م.حمود المبارك أمس الاثنين مع وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله في العاصمة القطرية (الدوحة) سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وقال الطيران المدني الكويتي في بيان إن ذلك جاء على ضوء مشاركة رئيس الطيران المدني في مؤتمر «الإيكاو للتسهيلات» المنعقد في الدوحة.
وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين دولة الكويت ودولة قطر في قطاع الطيران المدني وسبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاجتماع سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري، فيما انطلقت أمس الاثنين أعمال مؤتمر «الإيكاو للتسهيلات» تحت شعار «تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون والكفاءة والشمولية» في العاصمة القطرية ويستمر لغاية 17 أبريل الجاري.
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