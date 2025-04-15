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رئيس الطيران المدني يبحث مع وزير المواصلات القطري سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك

رئيس الطيران المدني يبحث مع وزير المواصلات القطري سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك

2025-04-15 11:20:30
(MENAFN- Al-Anbaa)

بحث رئيس الطيران المدني الشيخ م.حمود المبارك أمس الاثنين مع وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله في العاصمة القطرية (الدوحة) سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وقال الطيران المدني الكويتي في بيان إن ذلك جاء على ضوء مشاركة رئيس الطيران المدني في مؤتمر «الإيكاو للتسهيلات» المنعقد في الدوحة.
وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين دولة الكويت ودولة قطر في قطاع الطيران المدني وسبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاجتماع سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري، فيما انطلقت أمس الاثنين أعمال مؤتمر «الإيكاو للتسهيلات» تحت شعار «تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون والكفاءة والشمولية» في العاصمة القطرية ويستمر لغاية 17 أبريل الجاري.

MENAFN15042025000130011022ID1109434979

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