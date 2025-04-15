مبرة البغلي تختتم مسابقات الطلبة بتكريم الفائزين

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مبرة البغلي تختتم مسابقات الطلبة بتكريم الفائزين
(MENAFN- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
اختتمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار مسابقات جائزة البغلي للابن البار للعام الدراسي 2024-2025 بتكريم كوكبة من طلاب وطالبات وزارة التربية الفائزين في مسابقاتها تحت رعاية وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، حيث بلغ عدد الفائزين 87 طالبا وطالبة من أصل 4020 شاركوا في المنافسة في مختلف مسابقات الجائزة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة المبرة رائد البغلي في الكلمة التي ألقها نيابة عن والده العم إبراهيم طاهر البغلي في الحفل الختامي للجائزة والذي أقيم في فندق كراون بلازا أول من أمس بحضور ممثل راعي الحفل وزير التربية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة التربوية مريم العنزي «إن تنظيم المبرة المسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية في نسختها الثالثة عشرة يؤكد دورها ومساهمتها في تعزيز وتأكيد سياسة وفلسفة وزارة التربية ودعم الإجراءات التي اتخذها وزير التربية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المتعلقة بالبرامج والأنشطة التربوية الموجهة للطلبة بما يعود عليهم بالنفع العام.
وأضاف إن توجه المبرة في تنفيذ مشروع جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية تتفق وفلسفة وزارة التربية في المجتمع بشأن ترسيخ القيم والأهداف والاتجاهات الأساسية التي يتبناها ذلك المجتمع الطلابي والنابعة من عقيدته وتراثه والصيغة التي ارتضاها لنظامه الاجتماعي والسياسي والتي عبرت عنها مواثيقة الأساسية وفي مقدمتها الدستور والاتجاهات التي اختارها لتحقيق أهدافه من خلال إدراكه لواقعه وحاجاته ومتطلبات التنمية فيه وتفاعله وارتباطه بالعالم المحيط به.
وذكر البغلي «لعل من المفيد هنا أن نورد ما يتعلق بالتعليم في دستور دولة الكويت حيث نص الدستور على أن رعاية النشء مسؤولية الدولة، فالتعليم ركن أساسي لتقدم الجميع تكلفه الدولة وترعاه، والتعليم حق للكويتيين وواجب عليهم في مراحله الأولى».
وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التربية لرعايته الكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لطالبات وطلاب وزارة التربية للعام الدراسي 2024م/ 2025م، وإلى وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، ومدير إدارة الأنشطة المدرسية، وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في كافة المناطق التعليمية، وهند الهولي رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدات الكويتية ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي، وجميع المعلمين والمعلمات على حرصهم لتنظيم المسابقات.
بدورها، قالت ممثل راعي الحفل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة التربوية مريم العنزي «يشرفني أن نحتفي بنخبة مضيئة من أبنائنا وبناتنا الطلبة، الفائزين بمسابقات «جائزة البغلي للابن البار» في نسختها الثالثة عشرة للعام الدراسي 2024-2025م مبينة أن هذا ليس مجرد احتفال بالفوز، بل هو تجسيد حي للشراكة المثمرة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات، وفي مقدمتها مبرة إبراهيم طاهر البغلي، في إثراء المشهد التربوي والثقافي والاجتماعي في وطننا الغالي».
رائد البغلي: تنفيذ جائزة البغلي للابن البار تتفق وفلسفة وزارة التربية بشأن ترسيخ القيم
بشرى شعبان
اختتمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار مسابقات جائزة البغلي للابن البار للعام الدراسي 2024-2025 بتكريم كوكبة من طلاب وطالبات وزارة التربية الفائزين في مسابقاتها تحت رعاية وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، حيث بلغ عدد الفائزين 87 طالبا وطالبة من أصل 4020 شاركوا في المنافسة في مختلف مسابقات الجائزة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة المبرة رائد البغلي في الكلمة التي ألقها نيابة عن والده العم إبراهيم طاهر البغلي في الحفل الختامي للجائزة والذي أقيم في فندق كراون بلازا أول من أمس بحضور ممثل راعي الحفل وزير التربية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة التربوية مريم العنزي «إن تنظيم المبرة المسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية في نسختها الثالثة عشرة يؤكد دورها ومساهمتها في تعزيز وتأكيد سياسة وفلسفة وزارة التربية ودعم الإجراءات التي اتخذها وزير التربية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المتعلقة بالبرامج والأنشطة التربوية الموجهة للطلبة بما يعود عليهم بالنفع العام.
وأضاف إن توجه المبرة في تنفيذ مشروع جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية تتفق وفلسفة وزارة التربية في المجتمع بشأن ترسيخ القيم والأهداف والاتجاهات الأساسية التي يتبناها ذلك المجتمع الطلابي والنابعة من عقيدته وتراثه والصيغة التي ارتضاها لنظامه الاجتماعي والسياسي والتي عبرت عنها مواثيقة الأساسية وفي مقدمتها الدستور والاتجاهات التي اختارها لتحقيق أهدافه من خلال إدراكه لواقعه وحاجاته ومتطلبات التنمية فيه وتفاعله وارتباطه بالعالم المحيط به.
وذكر البغلي «لعل من المفيد هنا أن نورد ما يتعلق بالتعليم في دستور دولة الكويت حيث نص الدستور على أن رعاية النشء مسؤولية الدولة، فالتعليم ركن أساسي لتقدم الجميع تكلفه الدولة وترعاه، والتعليم حق للكويتيين وواجب عليهم في مراحله الأولى».
وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التربية لرعايته الكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لطالبات وطلاب وزارة التربية للعام الدراسي 2024م/ 2025م، وإلى وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، ومدير إدارة الأنشطة المدرسية، وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في كافة المناطق التعليمية، وهند الهولي رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدات الكويتية ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي، وجميع المعلمين والمعلمات على حرصهم لتنظيم المسابقات.
بدورها، قالت ممثل راعي الحفل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة التربوية مريم العنزي «يشرفني أن نحتفي بنخبة مضيئة من أبنائنا وبناتنا الطلبة، الفائزين بمسابقات «جائزة البغلي للابن البار» في نسختها الثالثة عشرة للعام الدراسي 2024-2025م مبينة أن هذا ليس مجرد احتفال بالفوز، بل هو تجسيد حي للشراكة المثمرة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات، وفي مقدمتها مبرة إبراهيم طاهر البغلي، في إثراء المشهد التربوي والثقافي والاجتماعي في وطننا الغالي».
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