مبرة البغلي تختتم مسابقات الطلبة بتكريم الفائزين



رائد البغلي: تنفيذ جائزة البغلي للابن البار تتفق وفلسفة وزارة التربية بشأن ترسيخ القيم



بشرى شعباناختتمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار مسابقات جائزة البغلي للابن البار للعام الدراسي 2024-2025 بتكريم كوكبة من طلاب وطالبات وزارة التربية الفائزين في مسابقاتها تحت رعاية وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، حيث بلغ عدد الفائزين 87 طالبا وطالبة من أصل 4020 شاركوا في المنافسة في مختلف مسابقات الجائزة.وقال نائب رئيس مجلس إدارة المبرة رائد البغلي في الكلمة التي ألقها نيابة عن والده العم إبراهيم طاهر البغلي في الحفل الختامي للجائزة والذي أقيم في فندق كراون بلازا أول من أمس بحضور ممثل راعي الحفل وزير التربية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة التربوية مريم العنزي «إن تنظيم المبرة المسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية في نسختها الثالثة عشرة يؤكد دورها ومساهمتها في تعزيز وتأكيد سياسة وفلسفة وزارة التربية ودعم الإجراءات التي اتخذها وزير التربية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المتعلقة بالبرامج والأنشطة التربوية الموجهة للطلبة بما يعود عليهم بالنفع العام.وأضاف إن توجه المبرة في تنفيذ مشروع جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية تتفق وفلسفة وزارة التربية في المجتمع بشأن ترسيخ القيم والأهداف والاتجاهات الأساسية التي يتبناها ذلك المجتمع الطلابي والنابعة من عقيدته وتراثه والصيغة التي ارتضاها لنظامه الاجتماعي والسياسي والتي عبرت عنها مواثيقة الأساسية وفي مقدمتها الدستور والاتجاهات التي اختارها لتحقيق أهدافه من خلال إدراكه لواقعه وحاجاته ومتطلبات التنمية فيه وتفاعله وارتباطه بالعالم المحيط به.وذكر البغلي «لعل من المفيد هنا أن نورد ما يتعلق بالتعليم في دستور دولة الكويت حيث نص الدستور على أن رعاية النشء مسؤولية الدولة، فالتعليم ركن أساسي لتقدم الجميع تكلفه الدولة وترعاه، والتعليم حق للكويتيين وواجب عليهم في مراحله الأولى».وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التربية لرعايته الكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لطالبات وطلاب وزارة التربية للعام الدراسي 2024م/ 2025م، وإلى وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، ومدير إدارة الأنشطة المدرسية، وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في كافة المناطق التعليمية، وهند الهولي رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدات الكويتية ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي، وجميع المعلمين والمعلمات على حرصهم لتنظيم المسابقات.بدورها، قالت ممثل راعي الحفل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة التربوية مريم العنزي «يشرفني أن نحتفي بنخبة مضيئة من أبنائنا وبناتنا الطلبة، الفائزين بمسابقات «جائزة البغلي للابن البار» في نسختها الثالثة عشرة للعام الدراسي 2024-2025م مبينة أن هذا ليس مجرد احتفال بالفوز، بل هو تجسيد حي للشراكة المثمرة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات، وفي مقدمتها مبرة إبراهيم طاهر البغلي، في إثراء المشهد التربوي والثقافي والاجتماعي في وطننا الغالي».