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حملة تفتيشية على محلات تجارية وحرفية في الري

حملة تفتيشية على محلات تجارية وحرفية في الري

2025-04-15 11:20:29
(MENAFN- Al-Anbaa)

عاطف رمضان
في إطار الجهود الحكومية لضبط المخالفات وتنظيم بيئة العمل في المناطق الحرفية، نفذ فريق مشترك من عدة جهات رقابية حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحال في منطقة الري بمحافظة العاصمة، شملت كراجات ومصانع ملابس ومحال حرفية.
وشارك في الحملة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها، ومدير إدارة حماية المستهلك بالتكليف في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، وشارك فيها ممثلون عن كل من: وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، البلدية، والهيئة العامة للقوى العاملة.
وتهدف الحملة إلى رصد وتحرير المخالفات وتنظيم بيئة العمل، إلى جانب إغلاق المنشآت التي تسجل بحقها مخالفات جسيمة. وأسفرت أعمال التفتيش التي قام بها فريق وزارة التجارة عن ضبط منشأة تبين أن ترخيصها التجاري منتهي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأكدت الجهات المشاركة في الحملة استمرار الجولات التفتيشية بشكل دوري في مختلف المناطق، في سياق تشديد الرقابة الميدانية وحماية حقوق المستهلك، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والفنية والبيئية.

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