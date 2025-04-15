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حملة تفتيشية على محلات تجارية وحرفية في الري
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
في إطار الجهود الحكومية لضبط المخالفات وتنظيم بيئة العمل في المناطق الحرفية، نفذ فريق مشترك من عدة جهات رقابية حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحال في منطقة الري بمحافظة العاصمة، شملت كراجات ومصانع ملابس ومحال حرفية.
وشارك في الحملة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها، ومدير إدارة حماية المستهلك بالتكليف في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، وشارك فيها ممثلون عن كل من: وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، البلدية، والهيئة العامة للقوى العاملة.
وتهدف الحملة إلى رصد وتحرير المخالفات وتنظيم بيئة العمل، إلى جانب إغلاق المنشآت التي تسجل بحقها مخالفات جسيمة. وأسفرت أعمال التفتيش التي قام بها فريق وزارة التجارة عن ضبط منشأة تبين أن ترخيصها التجاري منتهي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأكدت الجهات المشاركة في الحملة استمرار الجولات التفتيشية بشكل دوري في مختلف المناطق، في سياق تشديد الرقابة الميدانية وحماية حقوق المستهلك، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والفنية والبيئية.
عاطف رمضان
في إطار الجهود الحكومية لضبط المخالفات وتنظيم بيئة العمل في المناطق الحرفية، نفذ فريق مشترك من عدة جهات رقابية حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحال في منطقة الري بمحافظة العاصمة، شملت كراجات ومصانع ملابس ومحال حرفية.
وشارك في الحملة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها، ومدير إدارة حماية المستهلك بالتكليف في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، وشارك فيها ممثلون عن كل من: وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، البلدية، والهيئة العامة للقوى العاملة.
وتهدف الحملة إلى رصد وتحرير المخالفات وتنظيم بيئة العمل، إلى جانب إغلاق المنشآت التي تسجل بحقها مخالفات جسيمة. وأسفرت أعمال التفتيش التي قام بها فريق وزارة التجارة عن ضبط منشأة تبين أن ترخيصها التجاري منتهي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأكدت الجهات المشاركة في الحملة استمرار الجولات التفتيشية بشكل دوري في مختلف المناطق، في سياق تشديد الرقابة الميدانية وحماية حقوق المستهلك، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والفنية والبيئية.
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