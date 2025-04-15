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تخريج دورتين لضباط الصف والأفراد في كلية علي الصباح العسكرية

تخريج دورتين لضباط الصف والأفراد في كلية علي الصباح العسكرية

2025-04-15 11:20:29
(MENAFN- Al-Anbaa)

أقيم صباح أمس تخريج دورة ضباط الصف رقم (112) ودورة الأفراد رقم (113)، في حفل أقيم في كلية علي الصباح العسكرية، برعاية وحضور آمر الكلية العميد الركن فواز عايض المسيلم، وبمشاركة رئيس هيئة التعليم العسكري العميد الركن جاسم يوسف العماني.
وبلغ عدد خريجي دورة ضباط الصف (112) (202) متطوع، وأقيمت خلال الفترة من 30 ديسمبر 2024 حتى 14 أبريل 2025، في حين بلغ عدد خريجي دورة الأفراد (113) (198) متطوعا، والتي عقدت خلال الفترة من 4 فبراير حتى 14 أبريل 2025. وقد استضيفت هذه الدورات التدريبية ضمن برامج وخطط هيئة التعليم العسكري، ونفذت في مرافق كلية علي الصباح العسكرية. وفي ختام الحفل، قام العميد الركن فواز عايض المسيلم بتوزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم الطلبة المتفوقين في الدورتين، كما التقطت صورة جماعية بهذه المناسبة.

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