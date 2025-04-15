تخريج دورتين لضباط الصف والأفراد في كلية علي الصباح العسكرية

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تخريج دورتين لضباط الصف والأفراد في كلية علي الصباح العسكرية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أقيم صباح أمس تخريج دورة ضباط الصف رقم (112) ودورة الأفراد رقم (113)، في حفل أقيم في كلية علي الصباح العسكرية، برعاية وحضور آمر الكلية العميد الركن فواز عايض المسيلم، وبمشاركة رئيس هيئة التعليم العسكري العميد الركن جاسم يوسف العماني.
وبلغ عدد خريجي دورة ضباط الصف (112) (202) متطوع، وأقيمت خلال الفترة من 30 ديسمبر 2024 حتى 14 أبريل 2025، في حين بلغ عدد خريجي دورة الأفراد (113) (198) متطوعا، والتي عقدت خلال الفترة من 4 فبراير حتى 14 أبريل 2025. وقد استضيفت هذه الدورات التدريبية ضمن برامج وخطط هيئة التعليم العسكري، ونفذت في مرافق كلية علي الصباح العسكرية. وفي ختام الحفل، قام العميد الركن فواز عايض المسيلم بتوزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم الطلبة المتفوقين في الدورتين، كما التقطت صورة جماعية بهذه المناسبة.
أقيم صباح أمس تخريج دورة ضباط الصف رقم (112) ودورة الأفراد رقم (113)، في حفل أقيم في كلية علي الصباح العسكرية، برعاية وحضور آمر الكلية العميد الركن فواز عايض المسيلم، وبمشاركة رئيس هيئة التعليم العسكري العميد الركن جاسم يوسف العماني.
وبلغ عدد خريجي دورة ضباط الصف (112) (202) متطوع، وأقيمت خلال الفترة من 30 ديسمبر 2024 حتى 14 أبريل 2025، في حين بلغ عدد خريجي دورة الأفراد (113) (198) متطوعا، والتي عقدت خلال الفترة من 4 فبراير حتى 14 أبريل 2025. وقد استضيفت هذه الدورات التدريبية ضمن برامج وخطط هيئة التعليم العسكري، ونفذت في مرافق كلية علي الصباح العسكرية. وفي ختام الحفل، قام العميد الركن فواز عايض المسيلم بتوزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم الطلبة المتفوقين في الدورتين، كما التقطت صورة جماعية بهذه المناسبة.
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