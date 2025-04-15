"النجاة الخيرية": تطبيق الحوكمة المؤسسية والشفافية أهم الأهداف

أكد نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة أن الجمعية وضعت 9 أهداف استراتيجية تشكل خارطة طريق لعملها خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز جودة خدماتها التعليمية والتنموية والخيرية، ومواكبة تطلعات الدولة ضمن رؤية «كويت جديدة 2035». وقال الوندة في تصريح صحافي إن الجمعية تسعى من خلال هذه الأهداف إلى تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة في الأداء، موضحا أن أبرز هذه الأهداف يتمثل في تطبيق نظام الحوكمة المؤسسية، ودعم الشفافية والرقابة والتميز في التطوير الإداري، والعمل على تحسين كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية بنسبة إنجاز تصل إلى 100% وفق الخطة المعتمدة. وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تقديم نموذج ريادي تعليمي يضمن التوسع في الخدمات التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، وضمان تعليم متميز محفز للإبداع والابتكار ضمن بيئة تعليمية آمنة وفاعلة، كما تولي أهمية خاصة للإسهام في التوعية والثقافة والتربية الشرعية لمختلف شرائح المجتمع، وفق المرجعيات الإسلامية الوسطية. وأشار إلى أن من بين الأهداف أيضا حفظ وتنمية الموارد المالية للجمعية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر أفضل سبل استغلال الموارد، إلى جانب أتمتة وحوكمة جميع عمليات الجمعية بما يتوافق مع السياسات والأنظمة المعتمدة.

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