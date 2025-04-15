"النجاة الخيرية": تطبيق الحوكمة المؤسسية والشفافية أهم الأهداف

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"النجاة الخيرية": تطبيق الحوكمة المؤسسية والشفافية أهم الأهداف
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة أن الجمعية وضعت 9 أهداف استراتيجية تشكل خارطة طريق لعملها خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز جودة خدماتها التعليمية والتنموية والخيرية، ومواكبة تطلعات الدولة ضمن رؤية «كويت جديدة 2035». وقال الوندة في تصريح صحافي إن الجمعية تسعى من خلال هذه الأهداف إلى تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة في الأداء، موضحا أن أبرز هذه الأهداف يتمثل في تطبيق نظام الحوكمة المؤسسية، ودعم الشفافية والرقابة والتميز في التطوير الإداري، والعمل على تحسين كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية بنسبة إنجاز تصل إلى 100% وفق الخطة المعتمدة. وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تقديم نموذج ريادي تعليمي يضمن التوسع في الخدمات التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، وضمان تعليم متميز محفز للإبداع والابتكار ضمن بيئة تعليمية آمنة وفاعلة، كما تولي أهمية خاصة للإسهام في التوعية والثقافة والتربية الشرعية لمختلف شرائح المجتمع، وفق المرجعيات الإسلامية الوسطية. وأشار إلى أن من بين الأهداف أيضا حفظ وتنمية الموارد المالية للجمعية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر أفضل سبل استغلال الموارد، إلى جانب أتمتة وحوكمة جميع عمليات الجمعية بما يتوافق مع السياسات والأنظمة المعتمدة.
أكد نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة أن الجمعية وضعت 9 أهداف استراتيجية تشكل خارطة طريق لعملها خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز جودة خدماتها التعليمية والتنموية والخيرية، ومواكبة تطلعات الدولة ضمن رؤية «كويت جديدة 2035». وقال الوندة في تصريح صحافي إن الجمعية تسعى من خلال هذه الأهداف إلى تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة في الأداء، موضحا أن أبرز هذه الأهداف يتمثل في تطبيق نظام الحوكمة المؤسسية، ودعم الشفافية والرقابة والتميز في التطوير الإداري، والعمل على تحسين كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية بنسبة إنجاز تصل إلى 100% وفق الخطة المعتمدة. وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تقديم نموذج ريادي تعليمي يضمن التوسع في الخدمات التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، وضمان تعليم متميز محفز للإبداع والابتكار ضمن بيئة تعليمية آمنة وفاعلة، كما تولي أهمية خاصة للإسهام في التوعية والثقافة والتربية الشرعية لمختلف شرائح المجتمع، وفق المرجعيات الإسلامية الوسطية. وأشار إلى أن من بين الأهداف أيضا حفظ وتنمية الموارد المالية للجمعية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر أفضل سبل استغلال الموارد، إلى جانب أتمتة وحوكمة جميع عمليات الجمعية بما يتوافق مع السياسات والأنظمة المعتمدة.
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