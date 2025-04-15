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البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

2025-04-15 08:10:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للمخططات التخريبية التي استهدفت الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها، معبرة عن تقديرها لكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية ويقظتها في إحباط المخططات الآثمة، وتمنياتها للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها بدوام الأمن والتقدم والازدهار.

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