زلزال قوته 6.4 درجة يهز أفغانستان

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زلزال قوته 6.4 درجة يهز أفغانستان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قوته 6.4 درجة هز أفغانستان اليوم الاربعاء
وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 121 كيلومترا.
وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 121 كيلومترا.
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