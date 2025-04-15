عشيرة الصمّادية : أمن الأردن خط أحمر

خبرني - اصدرت عشيرة الصمّادية البيان التالي :

انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية الراسخة، وإيمانًا منا بأن أمن الوطن مسؤولية مقدسة، نُجدد الولاء المطلق للقيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله – حفظهما الله.

نؤكد وقوفنا الكامل خلف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكافة الأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن الوطن واستقراره، ونحيي تضحيات رجالها الأوفياء الذين يجسدون معاني الإخلاص والانتماء في كل موقع وميدان.

ونُشيد بشكل خاص بكفاءة دائرة المخابرات العامة – فرسان الحق في كشف وإحباط المخطط الإرهابي الجبان الذي كان يستهدف أمن الأردن وسلامة أبنائه، ونعتبر هذا الإنجاز رسالة حاسمة لكل من يظن أن الأردن سهل المنال.

إن أمن الأردن خط أحمر، وأي محاولة للنيل منه مرفوضة ومدانة، ونرفض أي تعاطف أو تبرير مع الإرهاب، أو خطاب يسعى لتغليف الجرائم بخداعٍ فكري أو سياسي.

أبناء عشيرة الصمّادية جميعًا – شيوخًا وشبابًا، رجالًا ونساءً – يقفون صفًا واحدًا في خندق الوطن، على أتم الجاهزية للذود عن ثراه والوفاء لقيادته الشرعية.

وندرك أن العشائر الأردنية، وعلى رأسها عشيرتنا، كانت ولا تزال السند الأصيل للدولة، وصمّام الأمان في وجه الفتن، والركن الثابت الذي تستند إليه الشرعية في المحن.

نسأل الله أن يحفظ الأردن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، ويحمي مليكنا المفدى، وجيشنا العربي، وأجهزتنا الأمنية، وشعبنا الأردني العظيم.

عشيرة الصمّادية

حرر في: 15 نيسان 2025