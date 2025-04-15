عشيرة الصمّادية : أمن الأردن خط أحمر

عشيرة الصمّادية : أمن الأردن خط أحمر
خبرني - اصدرت عشيرة الصمّادية البيان التالي :
انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية الراسخة، وإيمانًا منا بأن أمن الوطن مسؤولية مقدسة، نُجدد الولاء المطلق للقيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله – حفظهما الله.
نؤكد وقوفنا الكامل خلف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكافة الأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن الوطن واستقراره، ونحيي تضحيات رجالها الأوفياء الذين يجسدون معاني الإخلاص والانتماء في كل موقع وميدان.
ونُشيد بشكل خاص بكفاءة دائرة المخابرات العامة – فرسان الحق في كشف وإحباط المخطط الإرهابي الجبان الذي كان يستهدف أمن الأردن وسلامة أبنائه، ونعتبر هذا الإنجاز رسالة حاسمة لكل من يظن أن الأردن سهل المنال.
إن أمن الأردن خط أحمر، وأي محاولة للنيل منه مرفوضة ومدانة، ونرفض أي تعاطف أو تبرير مع الإرهاب، أو خطاب يسعى لتغليف الجرائم بخداعٍ فكري أو سياسي.
أبناء عشيرة الصمّادية جميعًا – شيوخًا وشبابًا، رجالًا ونساءً – يقفون صفًا واحدًا في خندق الوطن، على أتم الجاهزية للذود عن ثراه والوفاء لقيادته الشرعية.
وندرك أن العشائر الأردنية، وعلى رأسها عشيرتنا، كانت ولا تزال السند الأصيل للدولة، وصمّام الأمان في وجه الفتن، والركن الثابت الذي تستند إليه الشرعية في المحن.
نسأل الله أن يحفظ الأردن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، ويحمي مليكنا المفدى، وجيشنا العربي، وأجهزتنا الأمنية، وشعبنا الأردني العظيم.
عشيرة الصمّادية
حرر في: 15 نيسان 2025
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