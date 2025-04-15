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بيان صادر عن قبيله بلي ( البلاونه)

بيان صادر عن قبيله بلي ( البلاونه)

2025-04-15 08:01:19
(MENAFN- Khaberni)

اصدرت قبيله بلي ( البلاونه) البيان التالي :
نحن عشائر قبيله بلي

في المملكة الأردنية الهاشمية ، نستنكر بشدة مثل هذه الأساليب العبثية التي تستهدف أمن الوطن، مؤكدين أن الوطن خط أحمر، ولن يكون لمثل هذه الفئة وجود بيننا، فهذا وطن الأشراف والأحرار، وليس ساحة لتصفية الحسابات أياً كانت الجهة أو الدوافع، ومهما كلف الأمر.

وإذ نتقدم بالشكر والعرفان، وباسم عشائر قبيلة بلي في الأردن، لنرفع أسمى معاني الشكر والامتنان لرجال المخابرات العامة فرسان الحق، ولجميع أجهزتنا الأمنية، على جهودهم المخلصة في ضبط هؤلاء المجرمين المعتدين. وهذه ليست بغريبة على رجال أبا الحسين، حماة الديار، الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وقيادته شعبه الوفي.

سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأردن، وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وشعبنا الأردني العزيز.
عنهم الشيخ غالب الكنيعان البلوي

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