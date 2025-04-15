بيان صادر عن قبيله بلي ( البلاونه)
اصدرت قبيله بلي ( البلاونه) البيان التالي :
نحن عشائر قبيله بلي
في المملكة الأردنية الهاشمية ، نستنكر بشدة مثل هذه الأساليب العبثية التي تستهدف أمن الوطن، مؤكدين أن الوطن خط أحمر، ولن يكون لمثل هذه الفئة وجود بيننا، فهذا وطن الأشراف والأحرار، وليس ساحة لتصفية الحسابات أياً كانت الجهة أو الدوافع، ومهما كلف الأمر.
وإذ نتقدم بالشكر والعرفان، وباسم عشائر قبيلة بلي في الأردن، لنرفع أسمى معاني الشكر والامتنان لرجال المخابرات العامة فرسان الحق، ولجميع أجهزتنا الأمنية، على جهودهم المخلصة في ضبط هؤلاء المجرمين المعتدين. وهذه ليست بغريبة على رجال أبا الحسين، حماة الديار، الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وقيادته شعبه الوفي.
سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأردن، وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وشعبنا الأردني العزيز.
عنهم الشيخ غالب الكنيعان البلوي
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