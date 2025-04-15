عشيرة الطعاني : شكرا لفرسان الحق

خبرني - أصدرت عشيرة آل الطعاني في عمان وإربد بيانًا أشادت به بالإنجاز العظيم الذي حققه فرسان الحق شاجبةً ومستنكرة في الوقت نفسه ما كان يخطط له الارهابيون العملاء ، فتبت أياديهم ، تاليًا نصه :

تابعت عشيرة آل الطعاني كما تابعت باقي عشائر الأردنيين الشرفاء بكل فخر واعتزاز الإنجاز العظيم المشرّف الذي حققته العيون الساهرة لفرسان الحق بكشف خلايا أرهابية نائمة تنتمي لتنظيمات مشبوهة عميلة تستهدف أمن الوطن واستقراره ومقدراته وبث الفوضى والرعب بين جنبات مواطنيه .

باسم أبناء العشيرة كافة نشجب ونستنكر ما كانت هذه الخلايا الارهابية وسادتها داخل المملكة وخارجها عازمون على تنفيذه لزعزعة استقرار الوطن وصموده في مواجهة التحديات .

شكرًا لفرسان الحق الذين لاتغمض لهم عين وسلمت أياديهم وبعدًا لكل تنظيم يمتهن الارهاب لتحقيق مآربه وأوامر أسياده وسحقًا لكل متآمر على هذا الوطن الأبي وريث الثورة العربيّة الكبرى بقيادة هاشميّة حكيمة صبورة .

عاش الاردن حرًا أبيًا وعاش الملك قائدًا مظفرًا لا تلين له قناة ولا يهدأ له بال ٍ الّا بأردن صامد ٍ قوي العزيمة شديد الشكيمة .

الثلاثاء 15-نيسان-2025