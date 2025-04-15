عشيرة الطعاني : شكرا لفرسان الحق
خبرني - أصدرت عشيرة آل الطعاني في عمان وإربد بيانًا أشادت به بالإنجاز العظيم الذي حققه فرسان الحق شاجبةً ومستنكرة في الوقت نفسه ما كان يخطط له الارهابيون العملاء ، فتبت أياديهم ، تاليًا نصه :
تابعت عشيرة آل الطعاني كما تابعت باقي عشائر الأردنيين الشرفاء بكل فخر واعتزاز الإنجاز العظيم المشرّف الذي حققته العيون الساهرة لفرسان الحق بكشف خلايا أرهابية نائمة تنتمي لتنظيمات مشبوهة عميلة تستهدف أمن الوطن واستقراره ومقدراته وبث الفوضى والرعب بين جنبات مواطنيه .
باسم أبناء العشيرة كافة نشجب ونستنكر ما كانت هذه الخلايا الارهابية وسادتها داخل المملكة وخارجها عازمون على تنفيذه لزعزعة استقرار الوطن وصموده في مواجهة التحديات .
شكرًا لفرسان الحق الذين لاتغمض لهم عين وسلمت أياديهم وبعدًا لكل تنظيم يمتهن الارهاب لتحقيق مآربه وأوامر أسياده وسحقًا لكل متآمر على هذا الوطن الأبي وريث الثورة العربيّة الكبرى بقيادة هاشميّة حكيمة صبورة .
عاش الاردن حرًا أبيًا وعاش الملك قائدًا مظفرًا لا تلين له قناة ولا يهدأ له بال ٍ الّا بأردن صامد ٍ قوي العزيمة شديد الشكيمة .
الثلاثاء 15-نيسان-2025
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