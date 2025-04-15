لجان مخيمات الفلسطينيين في الاردن : لا تهاون مع كل ما يهدد الأمن الوطني

خبرني - اصدرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة ، بياناً غاضباً دعت فيه لعدم التهاون مع كل ما يهدد الأمن الوطني ويتسبب بالفوضى.

وتاليا البيان :

تؤكد لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة وقوفها الكامل والدائم إلى جانب قيادتنا الرشيدة في مواجهة كل من يسعى لزعزعة أمن الوطن، ومثيري الفتنة، أوالإخلال بالاستقرار العام الذي ننعم به بفضل الله ثم بحكمة قيادتنا الهاشمية المظفرة

وندين بشدة كل المحاولات البائسة التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والتخريب المادي وتحت أي شعارات كانت، وندعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والانتماء، والتصدي لكل ما يُهدد اللحمة الوطنية، سواءً كان ذلك عبرالتحريض أو بث الشائعات أو أي شكل من أشكال الفوضى الفكرية والسلوكية التي تهدد سلامة الشعب والوطن

كما وتُشيد لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية بالإجراءات الحازمة التي تتخذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وتعتبرها ضرورة لحماية المكتسبات الوطنية وتعزيزهيبة الدولة، وسيادة النظام، واستمرارمسيرة البناء والتطوير

وفي ظل ما تشهده الساحة من محاولات يائسة لبث الفتن وزعزعة استقراروطننا العزيز، وتأجيج الخلافات، والإساءة إلى النسيج الوطني المتماسك، ونؤكد وبكل حزم أن أي مساس بأمن الوطن ووحدة صفه هو خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه بأي شكل من الأشكال

ونؤكد أن الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تجاه القضية الفلسطينية هو دور ثابت ومشرف، ومبني على مبادئ راسخة لا تتغير مع الزمن موقفاً عربياً أصيلا وثابتا، قائماً على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن القدس، ومناهضة جميع محاولات تصفية القضية أو الإنتقاص من عدالة مطالبها، وبذل كل الجهود لإسناد أهلنا في قطاع غزة في وجه العدوان الغاشم، واليوم يقف ثابتاً ومن خلفه كل أبناء شعبه في رفض كل مخططات التهجير مؤكدين أن إستقرار الأردن ووحدته الوطنية هو الديدن الراسخ في خدمة القضية الفلسطينية

وندعو أبناء الوطن كافة إلى الوقوف صفاً واحداً، ومواصلة العمل من أجل رفعة هذا الوطن العزيز، وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء، بعيداً عن دعوات الفتنة وأصوات التشكيك.

وعاش الأردن سنداً لفلسطين، وعاش الملك عبدالله الثاني قائداً حكيماً لا يساوم على الحق، ولا يرضى إلا بالعزّ لوطنه وأمّته وستبقى المواقف الشجاعة للهاشميين عماد هذه الأمة، وسيبقى الأردن جداراً صلباً أمام كل من يحاول النيل من رفعته وإستقراره ووحدة أبناءه.

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