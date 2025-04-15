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حلا شيحة تعلن عودتها للحجاب: "اختيار الله خير لي"

حلا شيحة تعلن عودتها للحجاب: "اختيار الله خير لي"

2025-04-15 07:31:51

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - كشفت الفنانة حلا شيحة عن قرارها بالعودة إلى ارتداء الحجاب مجددًا من خلال صورة نشرتها عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها بمظهر طبيعي دون مكياج وبحجاب أبيض.

وأرفقت حلا شيحة الصورة بتعليق "دايماً الحمد لله"، معبرة عن امتنانها، فيما أثار قرارها تفاعلاً واسعًا بين الجمهور الذي تمنى لها الثبات والسعادة في هذه الخطوة.

كما شاركت صورة أخرى وأرفقتها بتعليق: "والله يعلم وأنتم لا تعلمون، اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك وإن رافق ذلك بعض الابتلاء، فإن العبد يبتلى على قدر إيمانه".

وفي تعليق آخر، عبرت حلا عن حبها لجمهورها، مؤكدة أنها تدعو لنفسها ولمتابعيها وللجميع بصلاح القلوب والأحوال، مضيفة: "بحب كل واحدة منكم وزي ما بتدعولي أنا بدعي لنفسي وليكم ولكلنا إن ربنا يصلح قلوبنا ويصلح حال العباد والبلاد".

هذا التفاعل العاطفي مع الجمهور عكس صدق مشاعرها، حيث تلقت تعليقات داعمة تمنت لها الثبات والسكينة في قرارها الجديد.

حلا شيحة، التي اشتهرت بأدوارها المميزة في السينما والتلفزيون، سبق أن مرت بمراحل مختلفة في حياتها الفنية والشخصية، مما جعل قراراتها محط أنظار الجمهور.

آخر أعمالها كان مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عُرض في رمضان 2024، وشاركها البطولة النجم خالد النبوي. تدور أحداث المسلسل حول قصة اجتماعية مؤثرة تتناول صراع "مختار أبو المجد" بين مشاعره الشخصية ومسؤولياته تجاه أبنائه بعد وفاة زوجته.

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