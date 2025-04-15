صدمة.. عملية جراحية لقطع عظام نجم برشلونة

خبرني - كشف جيانلوكا زامبروتا، بطل كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا، عن معاناته من تشوه في العظام يتطلب خضوعه لعملية جراحية.

واوضح، البالغ من العمر 48 عاما، أنه يعاني من تشوه تسبب في انحناء الساقين إلى الخارج.

كان للاعب المعتزل مسيرة رائعة مع برشلونة ويوفنتوس وميلان، بالإضافة إلى رفع كأس العالم في 2006.

ولكن منذ اعتزاله اللعب في عام 2014 بعد فوزه بالدوري الإيطالي 3 مرات، كان على زامبروتا أن يكافح مشاكل ناجمة عن تشخيص إصابته بمرض السابق المقوسة.

وكشف الآن أنه سيضطر إلى إجراء عملية جراحية لمعالجة المشكلة بعد أن أصيب الأطباء بالصدمة من قدرته على المشي.

وقال الظهير الشهير في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام: سأخضع قريبا لعملية جراحية في كلتا الركبتين، لقد قمت بزيارة ثلاثة أو أربعة من الجراحين المميزين على مستوى إيطاليا، الأطباء ينظرون إلي ويسألونني عن كيفية قدرتي على المشي.

وأوضح زامبروتا أن الأطباء سيضطرون إلى قطع عظامه من أجل إجراء العملية المعروفة باسم قطع العظم.

وأوضح: سوف يقومون بتقويم ساقي عن طريق قطع قطع صغيرة من العظام، أعلامها وأسفلها وإدخال صفائح لمحاولة تجنب الحاجة إلى الحصول على طرف صناعي كامل الآن، على الرغم من أنني سأضطر إلى الحصول على واحدة في غضون بضع سنوات.

ولم يعاني زامبروتا من أي إصابات أو مشاكل كبيرة طوال مسيرته، لكنه خضع لثلاث عمليات جراحية صغيرة في العضلات حول ركبته.

سيتعين على نجم إيطاليا في نهاية المطاف إلى استخدام الأرجل الصناعية.

اعتزل زامبروتا بعد أن شارك في 98 مباراة دولية مع إيطاليا، بينما امتدت مسيرته مع الأندية لمدة 19 عاما، ولعب مع كومو وباري ويوفنتوس وميلان في إيطاليا وبرشلونة الإسباني وكياسو السويسري.

وعمل كمدير فني لفريق كياسو السويسري بين عامي 2014و2015، كما تولى مسؤولية تدريب فريق دلهي ديناموز الهندي.

وكان آخر منصب له في مجال التدريب كمساعد المدير الفني فابيو كابيلو في نادي غيانسونغ السيني من 2017 إلى 2018.