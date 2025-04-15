الشارقة إلى نهائي أبطال آسيا 2

الشارقة إلى نهائي أبطال آسيا 2
خبرني - تأهل الشارقة الإماراتي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا2 لكرة القدم بعد فوزه 2-0 على التعاون السعودي في مباراة الإياب في إستاد الشارقة الثلاثاء ليفوز 2-1 في مجموع المباراتين.
كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز التعاون 1-0 في إستاد وولفز بارك في البريدة يوم الثلاثاء الماضي.
وسجل عثمان كمارا هدف الشارقة الأول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من تسديدة قوية من مسافة قريبة جداً في الزاوية اليسرى السفلى بعد كرة ثابتة.
وعزز الفريق الإماراتي تقدمه عن طريق محمد فراس بلعربي الذي سدد كرة بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليسرى للمرمى بعد تمريرة من كايو لوكاس.
وتقام مباراة الإياب الثانية في الدور قبل النهائي بين ليون سيتي سايلرز السنغافوري وسيدني الأسترالي الأربعاء في ملعب سيدني.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليون سيتي سايلرز 2-0 في سنغافورة.
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