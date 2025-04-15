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الشارقة إلى نهائي أبطال آسيا 2

الشارقة إلى نهائي أبطال آسيا 2

2025-04-15 07:31:50
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تأهل الشارقة الإماراتي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا2 لكرة القدم بعد فوزه 2-0 على التعاون السعودي في مباراة الإياب في إستاد الشارقة الثلاثاء ليفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز التعاون 1-0 في إستاد وولفز بارك في البريدة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجل عثمان كمارا هدف الشارقة الأول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من تسديدة قوية من مسافة قريبة جداً في الزاوية اليسرى السفلى بعد كرة ثابتة.

وعزز الفريق الإماراتي تقدمه عن طريق محمد فراس بلعربي الذي سدد كرة بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليسرى للمرمى بعد تمريرة من كايو لوكاس.

وتقام مباراة الإياب الثانية في الدور قبل النهائي بين ليون سيتي سايلرز السنغافوري وسيدني الأسترالي الأربعاء في ملعب سيدني.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليون سيتي سايلرز 2-0 في سنغافورة.

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