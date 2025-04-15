السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام 3 أجانب وتكشف جنسيتهم وجريمتهم

خبرني - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بعدد من الجناة في منطقة مكة المكرمة.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من "قل نور حليم" - باكستاني الجنسية -، و"قل عمر خان وزير وال" و"سيد غريب خوكيانيط - أفغانيي الجنسية - على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة".

وأوضحت الوزارة أنه بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، "صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، لافتة إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا (الإعدام) بالجناة يوم الثلاثاء 7 شوال 1446 هجري، الموافق 15 أبريل 2025، بمنطقة مكة المكرمة".

وجاء في ختام البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".