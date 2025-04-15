الكويت تستهدف مصر باستثمارات ضخمة في 7 قطاعات حيوية
خبرني - أعلنت الكويت عزمها تنفيذ استثمارات كبرى في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية فيها وذلك في أعقاب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت.
وأصدرت مصر والكويت بيانا مشتركا عقب انتهاء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت والتي استمرت على مدار يومين تلبية لدعوة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، شهدت مباحثات ثنائية وموسعة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحددت الكويت رغبتها في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.
وأكد البيان المشترك على اتفاق مصر والكويت على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، وإعلان الكويت عن رغبتها في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في مصر، والترحيب بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي خلال هذا العام.
وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.
وأشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.
,تتمتع مصر والكويت بعلاقات تاريخية وثيقة تمتد لعقود، وتُعد الكويت واحدة من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث تُقدر استثماراتها بنحو 20 مليار دولار موزعة على أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في السوق المصرية، وفقًا لتصريحات دبلوماسية حديثة، تشمل هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل العقارات، البنوك، الصناعات الغذائية، والسياحة.
وجاءت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت كجزء من جولة خليجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والحاجة إلى الأمن الغذائي.
تُظهر الاستثمارات المعلنة في مجالات الطاقة (مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر)، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، العقارات، البنوك، والصناعات الدوائية، طموح الكويت للاستفادة من النمو الاقتصادي في مصر، التي تُعتبر سوقًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وحجم سكانها الذي يتجاوز 100 مليون نسمة.
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