الكويت تستهدف مصر باستثمارات ضخمة في 7 قطاعات حيوية

خبرني - أعلنت الكويت عزمها تنفيذ استثمارات كبرى في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية فيها وذلك في أعقاب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت.

وأصدرت مصر والكويت بيانا مشتركا عقب انتهاء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت والتي استمرت على مدار يومين تلبية لدعوة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، شهدت مباحثات ثنائية وموسعة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحددت الكويت رغبتها في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

وأكد البيان المشترك على اتفاق مصر والكويت على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، وإعلان الكويت عن رغبتها في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في مصر، والترحيب بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي خلال هذا العام.

وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.

,تتمتع مصر والكويت بعلاقات تاريخية وثيقة تمتد لعقود، وتُعد الكويت واحدة من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث تُقدر استثماراتها بنحو 20 مليار دولار موزعة على أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في السوق المصرية، وفقًا لتصريحات دبلوماسية حديثة، تشمل هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل العقارات، البنوك، الصناعات الغذائية، والسياحة.

وجاءت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت كجزء من جولة خليجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والحاجة إلى الأمن الغذائي.

تُظهر الاستثمارات المعلنة في مجالات الطاقة (مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر)، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، العقارات، البنوك، والصناعات الدوائية، طموح الكويت للاستفادة من النمو الاقتصادي في مصر، التي تُعتبر سوقًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وحجم سكانها الذي يتجاوز 100 مليون نسمة.