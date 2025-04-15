أصالة تتحدث عن علاقتها بزوجها وتوضح حقيقة الجنسية السعودية

خبرني - في ظهور إعلامي جديد ضمن برنامج "روتانا لايف"، تحدّثت الفنانة السورية أصالة نصري عن جوانب شخصية من حياتها.

كان من أبرزها طبيعة علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، إلى جانب توضيحها ما تم تداوله حول حصولها على الجنسية السعودية.

أوضحت أصالة خلال اللقاء أن علاقتها بزوجها تتميز بطابع إنساني دافئ، مشبهة إياها بعلاقة الأب بابنته، لما تحمله من مشاعر رعاية واحتواء، وقالت في وصفها: "هو بيتعب معايا تعب الأب وبنته، وبحب هذا الحنان، وزوجي غامرني بالحنان والطيبة والكرامة وكتّر ألف خيره".

في سياق آخر، تتحضّر أصالة لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع "يوتيوب"، ويتضمّن الألبوم أعمالًا مشتركة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم الفنان تامر عاشور. ويُعد الألبوم إضافة جديدة إلى إنتاجاتها الغنائية، ويشمل أنماطًا موسيقية متنوّعة.

تزامنًا مع هذا النشاط الفني، تطرّقت أصالة إلى الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن حصولها على الجنسية السعودية، وذلك بعدما نُشرت تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، ردًا على منشور للمستشار تركي آل الشيخ حول انخفاض معدلات البطالة في المملكة، حيث كتبت: "عاشت بلادي"، ما اعتبره البعض إشارة إلى حصولها على الجنسية.

غير أن أصالة حسمت الجدل بتغريدة توضيحية أكدت فيها: "أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها، وأحب مصر ولا أحمل جنسيتها، وأحب لبنان ولا أحمل جنسيته، وأحب الإمارات ولست إماراتية، وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسياتهم".

اختتمت حديثها برسالة محبة وجهتها إلى الشعوب العربية كافة، قالت فيها: "أحب كل بلادي، ففيها أهلي وأحبابي وداعميني، وأحبهم كما أحب سوريا، وأنا سورية، وكما أحب البحرين، وأنا بحرينية. وأتمنى أن تسمحوا لي بأن أحب بلادي كلها كما أحب".