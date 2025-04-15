أصالة تتحدث عن علاقتها بزوجها وتوضح حقيقة الجنسية السعودية

أصالة تتحدث عن علاقتها بزوجها وتوضح حقيقة الجنسية السعودية
خبرني - في ظهور إعلامي جديد ضمن برنامج "روتانا لايف"، تحدّثت الفنانة السورية أصالة نصري عن جوانب شخصية من حياتها.
كان من أبرزها طبيعة علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، إلى جانب توضيحها ما تم تداوله حول حصولها على الجنسية السعودية.
أوضحت أصالة خلال اللقاء أن علاقتها بزوجها تتميز بطابع إنساني دافئ، مشبهة إياها بعلاقة الأب بابنته، لما تحمله من مشاعر رعاية واحتواء، وقالت في وصفها: "هو بيتعب معايا تعب الأب وبنته، وبحب هذا الحنان، وزوجي غامرني بالحنان والطيبة والكرامة وكتّر ألف خيره".
في سياق آخر، تتحضّر أصالة لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع "يوتيوب"، ويتضمّن الألبوم أعمالًا مشتركة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم الفنان تامر عاشور. ويُعد الألبوم إضافة جديدة إلى إنتاجاتها الغنائية، ويشمل أنماطًا موسيقية متنوّعة.
تزامنًا مع هذا النشاط الفني، تطرّقت أصالة إلى الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن حصولها على الجنسية السعودية، وذلك بعدما نُشرت تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، ردًا على منشور للمستشار تركي آل الشيخ حول انخفاض معدلات البطالة في المملكة، حيث كتبت: "عاشت بلادي"، ما اعتبره البعض إشارة إلى حصولها على الجنسية.
غير أن أصالة حسمت الجدل بتغريدة توضيحية أكدت فيها: "أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها، وأحب مصر ولا أحمل جنسيتها، وأحب لبنان ولا أحمل جنسيته، وأحب الإمارات ولست إماراتية، وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسياتهم".
اختتمت حديثها برسالة محبة وجهتها إلى الشعوب العربية كافة، قالت فيها: "أحب كل بلادي، ففيها أهلي وأحبابي وداعميني، وأحبهم كما أحب سوريا، وأنا سورية، وكما أحب البحرين، وأنا بحرينية. وأتمنى أن تسمحوا لي بأن أحب بلادي كلها كما أحب".
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