مؤتمر السودان في لندن يحشد أكثر من 800 مليون يورو من المساعدات الإنسانية

خبرني - طالبت الأسرة الدولية الملتئمة الثلاثاء في لندن بـ"وقف لإطلاق النار فوري ودائم" في السودان، متعهدة حشد أكثر من 800 مليون يورو إضافي للبلد الغارق في أزمة إنسانية كارثية من جرّاء حرب دخلت عامها الثالث.

وشدّد المشاركون في المؤتمر الذي نُظّم بمبادرة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي في بيانهم الختامي على "ضرورة الحؤول دون تقسيم السودان" الذي تمزّقه حرب الجنرالين.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في افتتاح المؤتمر "لا يمكننا بكلّ بساطة أن نشيح نظرنا".

وتابع أن "كثيرين تخلّوا عن السودان... وهذا خطأ أخلاقي نظرا إلى عدد القتلى المدنيين والرضّع الذين بالكاد بلغوا عامهم الأوّل وتعرّضوا لعنف جنسي وعدد الأشخاص المهدّدين بالجوع الذي يفوق المستويات المسجّلة في أيّ مكان آخر في العالم".

وندّد لامي بـ"غياب الإرادة السياسية" لوضع حدّ للنزاع ومعاناة السودانيين.

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 نيسان/أبريل 2023، على خلفية صراع على السلطة بين الحليفين السابقين، وحوّلت البلاد إلى مناطق نفوذ متقاسمة تواجه أزمة إنسانية تعدّ من الأسوأ على مر الأعوام.

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها خمسين مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجا.

ولم تُدع الحكومة السودانية إلى المشاركة وقد احتجت على ذلك لدى المملكة المتحدة منتقدة "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، وميليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين".

ويسيطر الجيش السوداني على شمال السودان وشرقه، في حين أن قوات الدعم السريع تسيطر على الجنوب والجزء الأكبر من دارفور غربا. ويُتهم الطرفان بارتكاب فظائع.

وفي افتتاح المؤتمر الذي جمع وزراء من 14 دولة بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أعلنت بلدان عدة تقديم مساهمات جديدة للمساعدة الإنسانية تخطّت قيمتها 800 مليون يورو.

ويضاف هذا المبلغ إلى حوالى ملياري يورو تمّ حشدها العام الماضي خلال قمّة مماثلة في باريس.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص 522 مليون يورو إضافي هذه السنة ودعت مفوّضة التعاون الدولي حجة لحبيب إلى "رصّ الصفوف" لمطالبة الأطراف المتحاربة بـ"احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين".

وقبل افتتاح المؤتمر، أعلن ديفيد لامي مساعدة جديدة مقدارها 120 مليون جنيه استرليني (139,5 مليون يورو) ستسمح خصوصا بتوفير مؤن حيوية ولا سيما للأطفال الضعفاء ودعم ضحايا العنف الجنسي.

وتخصّص ألمانيا من جهتها 125 مليون يورو إضافي للسودان والبلدان المجاورة التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين.

أما فرنسا، فستحشد 50 مليون يورو، على ما قال وزير خارجيتها جان-نويل بارو.

- "الامتناع عن التدخّل" -

وقبل افتتاح المؤتمر، حذّر المفوّض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي من أن "الاستمرار في غض الطرف عن الوضع في السودان" حيث دخلت الحرب عامها الثالث، ستكون له "عواقب كارثية" للبلد كما للمنطقة.

وقال غراندي "علينا بذل كل ما في وسعنا لإعادة السلام إلى السودان" محذّرا كذلك الأوروبيين من تدفق اللاجئين السودانيين في حال عدم تقديم المساعدة الكافية.

ومن لندن، طالب مفوّض السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي بانكولي أديويي بـ"الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية"، مؤكّدا أن الاتحاد الإفريقي "لن يقبل... بتفكّك السودان".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من جانبها إن "هؤلاء الذين يسعون إلى اكتساب سلطة أو نفوذ في السودان من خلال دعم عسكري أو مالي يؤجّجون النزاع".

والإثنين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "عن قلق كبير لاستمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان" من دون أن يذكر بالاسم الدول التي ترسلها.

وشدّد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي على ضرورة "عدم تدخّل جهات خارجية" في الصراع.

وهم أعربوا عن رفضهم "أيّ مشروع، بما في ذلك الحكومات الموازية، من شأنه أن يمسّ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه".