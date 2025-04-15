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النفط يتراجع بعد خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب

النفط يتراجع بعد خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب

2025-04-15 07:31:48
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تراجعت أسعار النفط الثلاثاء بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي بعد خطوة مماثلة من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن استثناءات جديدة محتملة من الرسوم الجمركية تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدت من الخسائر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 64.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.03 دولارا.

وأدت السياسات التجارية الأميركية المتذبذبة إلى حالة من الضبابية في أسواق النفط العالمية، ودفعت منظمة أوبك الاثنين إلى خفض توقعاتها للطلب لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول.

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