النفط يتراجع بعد خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب
خبرني - تراجعت أسعار النفط الثلاثاء بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي بعد خطوة مماثلة من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن استثناءات جديدة محتملة من الرسوم الجمركية تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدت من الخسائر.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 64.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.03 دولارا.
وأدت السياسات التجارية الأميركية المتذبذبة إلى حالة من الضبابية في أسواق النفط العالمية، ودفعت منظمة أوبك الاثنين إلى خفض توقعاتها للطلب لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول.
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