نتنياهو يتعهد من شمال غزة: حماس ستتلقى المزيد من الضربات
خبرني - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لشمال قطاع غزة قام بها برفقة وزير دفاعه يسرائيل كاتس، التزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب وإعادة جميع الأسرى.
ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله: "أنا هنا مع وزير الدفاع وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي ومقاتلينا.. إنهم يقومون بعمل عظيم في قطاع غزة. إنهم يضربون العدو، وستتلقى حماس المزيد من الضربات. نحن ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن وتحقيق جميع أهدافنا العسكرية، ونحن نفعل ذلك بفضل مقاتلينا الأبطال".
من جانبه، صرح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن إسرائيل ستواصل زيادة الضغط العسكري على حماس حتى تقوم هذه الحركة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وقال كاتس: "لن نسمح أبدا مرة أخرى لمثل هذا العدو بأن يهدد مجتمعاتنا ومواطنينا".
جاءت هذه الزيارة في خضم الجهود المستمرة التي يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
في ليلة 18 مارس الماضي، استأنف الجيش الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة، وتذرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "الهجمات استمرت بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
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