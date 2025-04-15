نتنياهو يتعهد من شمال غزة: حماس ستتلقى المزيد من الضربات

خبرني - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لشمال قطاع غزة قام بها برفقة وزير دفاعه يسرائيل كاتس، التزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب وإعادة جميع الأسرى.

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله: "أنا هنا مع وزير الدفاع وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي ومقاتلينا.. إنهم يقومون بعمل عظيم في قطاع غزة. إنهم يضربون العدو، وستتلقى حماس المزيد من الضربات. نحن ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن وتحقيق جميع أهدافنا العسكرية، ونحن نفعل ذلك بفضل مقاتلينا الأبطال".

من جانبه، صرح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن إسرائيل ستواصل زيادة الضغط العسكري على حماس حتى تقوم هذه الحركة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وقال كاتس: "لن نسمح أبدا مرة أخرى لمثل هذا العدو بأن يهدد مجتمعاتنا ومواطنينا".

جاءت هذه الزيارة في خضم الجهود المستمرة التي يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

في ليلة 18 مارس الماضي، استأنف الجيش الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة، وتذرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "الهجمات استمرت بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".