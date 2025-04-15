أبل تنقل هواتف آيفون بملياري دولار من الهند عبر الجو!

أبل تنقل هواتف آيفون بملياري دولار من الهند عبر الجو!
خبرني - أظهرت بيانات الجمارك أن شركتي فوكسكون وتاتا، الموردان الرئيسيان لشركة أبل في الهند، شحنتا هواتف آيفون بقيمة تقارب ملياري دولار إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ونقلت الشركة الأميركية الأجهزة جوا لتجنب رسوم جمركية وشيكة فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وكثفت شركة صناعة الهواتف الذكية إنتاجها في الهند واستأجرت رحلات لنقل 600 طن من هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة لضمان وجود مخزون كاف في أحد أكبر أسواقها، خشية أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ارتفاع التكاليف.
وفرضت الإدارة الأميركية في أبريل/ نيسان الجاري رسوما جمركية بنسبة 26% على الواردات من الهند، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي فرضتها على الصين والتي تجاوزت 100%. وأوقف ترامب تطبيق معظم الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر لكنه استثنى الواردات من الصين من هذا الإجراء.
ووفقا لبيانات الجمارك المتاحة التي راجعتها رويترز، صدّرت فوكسكون، المورد الرئيسي لأبل في الهند، هواتف ذكية بقيمة 1.31 مليار دولار أميركي في مارس/ آذار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق لشهر واحد، ويعادل شحنات شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط مجتمعين.
وشمل ذلك طرازات آيفون 13 و14 و16 و16 إي. من أبل، وهو ما رفع القيمة الإجمالية لشحنات "فوكسكون" من الهند إلى الولايات المتحدة هذا العام إلى 5.3 مليار دولار.
وبلغت صادرات شركة "تاتا إلكترونيكس"، وهي مورد آخر لأبل، 612 مليون دولار في مارس/ آذار، أي أعلى من الشهر السابق بما يقرب من 63%، وشملت طرازي آيفون 15 و16.
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