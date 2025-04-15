أبل تنقل هواتف آيفون بملياري دولار من الهند عبر الجو!

خبرني - أظهرت بيانات الجمارك أن شركتي فوكسكون وتاتا، الموردان الرئيسيان لشركة أبل في الهند، شحنتا هواتف آيفون بقيمة تقارب ملياري دولار إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ونقلت الشركة الأميركية الأجهزة جوا لتجنب رسوم جمركية وشيكة فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وكثفت شركة صناعة الهواتف الذكية إنتاجها في الهند واستأجرت رحلات لنقل 600 طن من هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة لضمان وجود مخزون كاف في أحد أكبر أسواقها، خشية أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ارتفاع التكاليف.

وفرضت الإدارة الأميركية في أبريل/ نيسان الجاري رسوما جمركية بنسبة 26% على الواردات من الهند، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي فرضتها على الصين والتي تجاوزت 100%. وأوقف ترامب تطبيق معظم الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر لكنه استثنى الواردات من الصين من هذا الإجراء.

ووفقا لبيانات الجمارك المتاحة التي راجعتها رويترز، صدّرت فوكسكون، المورد الرئيسي لأبل في الهند، هواتف ذكية بقيمة 1.31 مليار دولار أميركي في مارس/ آذار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق لشهر واحد، ويعادل شحنات شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط مجتمعين.

وشمل ذلك طرازات آيفون 13 و14 و16 و16 إي. من أبل، وهو ما رفع القيمة الإجمالية لشحنات "فوكسكون" من الهند إلى الولايات المتحدة هذا العام إلى 5.3 مليار دولار.

وبلغت صادرات شركة "تاتا إلكترونيكس"، وهي مورد آخر لأبل، 612 مليون دولار في مارس/ آذار، أي أعلى من الشهر السابق بما يقرب من 63%، وشملت طرازي آيفون 15 و16.