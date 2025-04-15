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شجب واستنكار من جامعة الزيتونة الاردنية

شجب واستنكار من جامعة الزيتونة الاردنية

2025-04-15 07:31:47
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أسرة جامعة الزيتونة الاردنية تشجب وتستنكر المخططات التى أُعدت من آجل استهداف أمن الأردن وزعزعة إستقرارة،وتؤكد ولاءها وانتماءها للاردن وقيادته الهاشمية الفذة،وتثمينها لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والاسلامية ،وتقديرها للدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الحفاظ على آمن اردننا الغالي واستقراره .
حمى الله الاردن حرًا عزيزًا أبيًا في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.

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