شجب واستنكار من جامعة الزيتونة الاردنية
خبرني - أسرة جامعة الزيتونة الاردنية تشجب وتستنكر المخططات التى أُعدت من آجل استهداف أمن الأردن وزعزعة إستقرارة،وتؤكد ولاءها وانتماءها للاردن وقيادته الهاشمية الفذة،وتثمينها لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والاسلامية ،وتقديرها للدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الحفاظ على آمن اردننا الغالي واستقراره .
حمى الله الاردن حرًا عزيزًا أبيًا في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.
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