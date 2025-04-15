بيان هام صادر عن جامعة الشرق الأوسط

بيان هام صادر عن جامعة الشرق الأوسط
خبرني - تُعرب جامعة الشرق الأوسط عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لمحاولة العبث بأمن واستقرار الأردن، وما أقدمت عليه أيادي الجبن والغدر والإرهاب، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا، وكانت تخطط لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها، في محاولة آثمة للمساس بسِلمها المجتمعي ومكتسباتها الوطنية.
وإذ تؤكد الجامعة وقوفها التام خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الباسلة، فإنها تشيد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية التي تمكنت من إحباط هذا المخطط الإجرامي، وتُجدد الثقة بدورها الوطني في حماية الوطن وصون استقراره.
كما تؤكد الجامعة أن مثل هذه المحاولات الجبانة لن تنال من عزيمة الأردنيين، وإنما ستزيدهم تماسكًا وإصرارًا على التمسك باللحمة الوطنية والدفاع عن منجزات الدولة الأردنية، في ظل القيادة الهاشمية المظفّرة.
حفظ الله الأردن وطنًا آمنًا مستقرًا، عصيًّا على العابثين بأمنه واستقراره، وحمى قيادته الهاشمية، وجيشه، وأجهزته الأمنية، وشعبه من كل شر.
شاكرين ومقدّرين لفرسان الحق، جهاز المخابرات العامة، وأجهزتنا الأمنية، وقواتنا المسلحة، والأمن العام، على جهودهم الكبيرة المبذولة لتحقيق منظومة الأمن والأمان، التي هي سِمة بلدِنا الغالي العزيز: الأردن.
صادر عن:
جامعة الشرق الأوسط
عمّان – الأردن
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