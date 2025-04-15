بيان هام صادر عن جامعة الشرق الأوسط



خبرني - تُعرب جامعة الشرق الأوسط عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لمحاولة العبث بأمن واستقرار الأردن، وما أقدمت عليه أيادي الجبن والغدر والإرهاب، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا، وكانت تخطط لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها، في محاولة آثمة للمساس بسِلمها المجتمعي ومكتسباتها الوطنية.

وإذ تؤكد الجامعة وقوفها التام خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الباسلة، فإنها تشيد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية التي تمكنت من إحباط هذا المخطط الإجرامي، وتُجدد الثقة بدورها الوطني في حماية الوطن وصون استقراره.

كما تؤكد الجامعة أن مثل هذه المحاولات الجبانة لن تنال من عزيمة الأردنيين، وإنما ستزيدهم تماسكًا وإصرارًا على التمسك باللحمة الوطنية والدفاع عن منجزات الدولة الأردنية، في ظل القيادة الهاشمية المظفّرة.

حفظ الله الأردن وطنًا آمنًا مستقرًا، عصيًّا على العابثين بأمنه واستقراره، وحمى قيادته الهاشمية، وجيشه، وأجهزته الأمنية، وشعبه من كل شر.

شاكرين ومقدّرين لفرسان الحق، جهاز المخابرات العامة، وأجهزتنا الأمنية، وقواتنا المسلحة، والأمن العام، على جهودهم الكبيرة المبذولة لتحقيق منظومة الأمن والأمان، التي هي سِمة بلدِنا الغالي العزيز: الأردن.

صادر عن:

جامعة الشرق الأوسط

عمّان – الأردن