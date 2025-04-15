معهد العناية بصحة الأسرة يستنكر المخططات الإجرامية الجبانة التي تستهدف الوطن

خبرني - عبر معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين) عن استنكاره الشديد للمخططات الإجرامية الجبانة التي استهدفت أمن وسلامة الأردن والأردنيين، وكان فرسان الحق لها بالمرصاد منذ بدايتها.

وتحدث مدير المعهد الدكتور ابراهيم عقل عن فخر المعهد واعتزازه بالجهود الجبارة التي تبذلها دائرة المخابرات العامة، والقوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية، مثمنا يقظتها العالية في حفظ استقرار الوطن وحماية عرينه.

وأكد عقل أن الوطن سيبقى سدا منيعا عصيا على المؤامرات والمخططات الإرهابية، بوعي الأردنيين وحكمة قيادتهم، ويقظة قواتهم المسلحة وأجهزتهم الأمنية، العيون الساهرة على أمن وراحة هذا الحمى الأردني الهاشمي.

وقال عقل، إننا اليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني، نؤكد أننا جنود في وطن العرب وملاذ أحرار الأمة، ونقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن وزعزعة استقراره.

وختم مدير معهد العناية بصحة الأسرة كلامه بالتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ الأردن بشعبه وطنا عزيزا آمنا شامخا بقيادته الهاشمية الحكيمة وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية.