معهد العناية بصحة الأسرة يستنكر المخططات الإجرامية الجبانة التي تستهدف الوطن

معهد العناية بصحة الأسرة يستنكر المخططات الإجرامية الجبانة التي تستهدف الوطن
خبرني - عبر معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين) عن استنكاره الشديد للمخططات الإجرامية الجبانة التي استهدفت أمن وسلامة الأردن والأردنيين، وكان فرسان الحق لها بالمرصاد منذ بدايتها.
وتحدث مدير المعهد الدكتور ابراهيم عقل عن فخر المعهد واعتزازه بالجهود الجبارة التي تبذلها دائرة المخابرات العامة، والقوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية، مثمنا يقظتها العالية في حفظ استقرار الوطن وحماية عرينه.
وأكد عقل أن الوطن سيبقى سدا منيعا عصيا على المؤامرات والمخططات الإرهابية، بوعي الأردنيين وحكمة قيادتهم، ويقظة قواتهم المسلحة وأجهزتهم الأمنية، العيون الساهرة على أمن وراحة هذا الحمى الأردني الهاشمي.
وقال عقل، إننا اليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني، نؤكد أننا جنود في وطن العرب وملاذ أحرار الأمة، ونقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن وزعزعة استقراره.
وختم مدير معهد العناية بصحة الأسرة كلامه بالتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ الأردن بشعبه وطنا عزيزا آمنا شامخا بقيادته الهاشمية الحكيمة وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية.
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