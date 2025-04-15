بيان للعين السابق الدكتور ناصر الدين
خبرني - اصدر العين السابق الدكتور ناصر الدين بيانا تاليا نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا الظرف الدقيق، ومع إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن الأردن واستقراره، لا يسعنا إلا أن نُجدد الفخر والثقة العالية برجال المخابرات العامة وقواتنا الأمنية الباسلة، الذين أثبتوا – مرة أخرى – بأنهم الحصن المنيع في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن هذا الوطن العزيز.
إن ما كشف عنه من محاولات خبيثة لتنفيذ عمليات إرهابية، يعكس مدى التحديات التي تواجهها الدولة الأردنية في الحفاظ على أمنها الداخلي وسط محيط إقليمي متقلب، ومخططات ظلامية تعد امتدادًا لنهج ظلامي يتغذى على الفكر المتطرف.
إننا نؤكد وقوفنا التام خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله.
حمى الله الأردن من كل شر، وأبقى رايته خفاقة بالعزة والكرامة، وأدام نعمة الأمن والاستقرار على هذا الوطن الغالي.
العين السابق الدكتور يعقوب ناصر الدين
رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية