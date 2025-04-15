بيان للعين السابق الدكتور ناصر الدين

خبرني - اصدر العين السابق الدكتور ناصر الدين بيانا تاليا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذا الظرف الدقيق، ومع إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن الأردن واستقراره، لا يسعنا إلا أن نُجدد الفخر والثقة العالية برجال المخابرات العامة وقواتنا الأمنية الباسلة، الذين أثبتوا – مرة أخرى – بأنهم الحصن المنيع في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن هذا الوطن العزيز.

إن ما كشف عنه من محاولات خبيثة لتنفيذ عمليات إرهابية، يعكس مدى التحديات التي تواجهها الدولة الأردنية في الحفاظ على أمنها الداخلي وسط محيط إقليمي متقلب، ومخططات ظلامية تعد امتدادًا لنهج ظلامي يتغذى على الفكر المتطرف.

إننا نؤكد وقوفنا التام خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله.

حمى الله الأردن من كل شر، وأبقى رايته خفاقة بالعزة والكرامة، وأدام نعمة الأمن والاستقرار على هذا الوطن الغالي.

العين السابق الدكتور يعقوب ناصر الدين

رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط