فاعليات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تستنكر المخططات الإجرامية الموجهة لأمن الوطن

خبرني - استنكرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، المخططات الإجرامية التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، داعيةً الى عدم التهاون مع كل ما يهدد أمن الأردن ويتسبب بالفوضى.

وأكدت اللجان، في بيانها، وقوفها الكامل والدائم إلى جانب قيادتنا الرشيدة في مواجهة كل من يسعى لزعزعة أمن الوطن، ومثيري الفتنة، أو الإخلال بالاستقرار العام الذي تنعم به الأردن بفضل الله وبحكمة القيادة الهاشمية.

وأدانت بأشد العبارات كل المحاولات البائسة التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والتخريب المادي وتحت أي شعارات كانت، داعيةً الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والانتماء، والتصدي لكل ما يُهدد اللحمة الوطنية، سواءً كان ذلك عبر التحريض أو بث الشائعات أو أي شكل من أشكال الفوضى الفكرية والسلوكية التي تهدد سلامة الشعب والوطن.

وأشادت اللجان بالإجراءات الحازمة التي تتخذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، واعتبرتها ضرورة لحماية المكتسبات الوطنية وتعزيز هيبة الدولة، وسيادة النظام، واستمرار مسيرة البناء والتطوير وفي ظل ما تشهده الساحة من محاولات يائسة لبث الفتن وزعزعة استقرار وطننا العزيز، وتأجيج الخلافات، والإساءة إلى النسيج الوطني المتماسك.

وأشارت إلى أن الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية هو دور ثابت ومشرف، ومبني على مبادئ راسخة لا تتغير مع الزمن، ويعد موقفاً عربياً أصيلا وثابتا، قائماً على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن القدس، ومناهضة جميع محاولات تصفية القضية أو الانتقاص من عدالة مطالبها، وبذل كل الجهود لإسناد أهلنا في قطاع غزة في وجه العدوان الغاشم، ورافضًا كل مخططات التهجير، مؤكدين أن استقرار الأردن ووحدته الوطنية هو الديدن الراسخ في خدمة القضية الفلسطينية.

ودعت أبناء الوطن كافة إلى الوقوف صفاً واحداً، ومواصلة العمل من أجل رفعة هذا الوطن العزيز، وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء، بعيداً عن دعوات الفتنة وأصوات التشكيك.

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