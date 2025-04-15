قد يحتاج لطرف صناعي.. بطل العالم السابق في خطر

خبرني - كشف الإيطالي جيانلوكا زامبروتا، بطل كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا، عن معاناته من تشوه في العظام يتطلب خضوعه لعملية جراحية.

ويعاني جيانلوكا زامبروتا من تشوه عظمي حاد يُعرف بـ"تقوس الساقين" (Genu Varum)، والذي يتسبب في انحناء الساقين للخارج عند الركبتين.

ورغم تجنب زامبروتا للإصابات الخطيرة في مسيرته، لكن منذ اعتزاله اللعب عام 2014، واجه مشاكل ناجمة عن تشخيص إصابته بـ"الساقين المقوستين".

وأعلن صاحب الـ48 عاماً أنه سيخضع لعملية جراحية لإصلاح المشكلة، بعد أن صُدم الأطباء من قدرته على المشي، مؤكداً أنه سيحتاج لاستئصال عظام قدميه.

وقال بطل كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا خلال ظهوره في بودكاست "BSMT" مع جيانلوكا جازولي: "سأخضع قريباً لجراحة في كلتا ركبتيّ".

وأضاف: "حالتي دهشت الأطباء، زرتُ 3 أو 4 من أبرز الجراحين في البلاد، والجميع تساءل كيف يمكنني المشي بهذا الشكل وهاتين الركبتين، أو كيف يُمكنني ممارسة أنشطة بدنية مثل رياضة البادل".

وأكمل: "سأضطر إلى إجراء قطع عظم، سيقومون بتقويم ساقيّ عن طريق القيام بقطع قطع صغيرة من العظم من الأعلى والأسفل، ووضع صفائح لتجنب الحاجة إلى تركيب طرف اصطناعي كامل الآن".

ورغم العملية المرتقبة، أشار زامبروتا في ختام تصريحاته إلى أنه قد يحتاج إلى تركيب طرف صناعي بعد بضع سنوات.