شهيدان و6 مصابين في قصف للاحتلال على دير البلح

خبرني - استشهد فلسطينيان عصر الثلاثاء، وأصيب 6 آخرون، إثر قصف من مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وكان فلسطيني استشهد، وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية إلى 51 ألفا، والمصابين إلى 116.343 منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.