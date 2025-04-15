50 جنيهًا للدولار فى موازنة العام المالى الجديد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قدرت الحكومة سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/ 2026 بنحو 50 جنيهًا، وفقًا للبيان المالي المعروض على مجلس النواب، والذي اطلعت عليه“البورصة”.

كشف البيان أن الحكومة اعتمدت هذا السعر في حساباتها الخاصة بإيرادات قناة السويس، إذ توقعت تحقيق إيرادات بقيمة 6.3 مليارات دولار، ما يعادل 315 مليار جنيه، وهو ما يعكس اعتماد سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا.

موضوعاتأى مستقبل ينتظر مستهدفات ((المركزى)) لخفض التضخم؟ استقرار الاحتياطى الأجنبى مرهون بترشيد الاستيراد وتوطين الصناعة ((المالية)) تشترط استيفاء الرسوم والإجراءات للإفراج عن 10 آلاف سيارة لـ((ذوي الهمم))

ويأتي هذا التقدير في ظل استمرار الحكومة في اعتماد سياسة سعر صرف واقعية تعكس التطورات الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الدين، إذ بلغ سقف دين أجهزة الموازنة العامة 16.5 تريليون جنيه، بنسبة 81.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس تحديد هذا السعر توجه الحكومة نحو ضبط التقديرات المالية في ظل تقلبات أسعار الصرف، وتوقعات استمرار الضغوط على العملة المحلية في المدى القصير، مع العمل بالتوازي على وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام وتنويع مصادر التمويل.