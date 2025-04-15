"عربيات" تعلن أسعار سيارات "توريس KGM" خلال أبريل الجارى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة عربيات إيجيبت، وكيل علامة KGM الكورية (سانج يونج سابقاً) فى مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارات توريس KGM خلال أبريل الجارى والتى يتم تقديمها من خلال 4 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، بالسوق المصرى.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن الشركة، سجلت الفئة الأولى ((COMFORT)) نحو 1.675 مليون جنيه، والفئة الثانية ((ADVANCED)) نحو 1.8 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((PREMIUM)) نحو 1.925 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((LUXURY)) بسعر 2.090 مليون جنيه، بينما الفئة الخامسة ((ADVENTURE)) (الدفع الرباعى) بنحو 2.190 مليون جنيه.

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تأتى السيارة سانج يونج توريس بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سى سى، بقوة 163 حصان، مع عزم دوران 280 نيوتن متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكى، وتشمل تجهيزات مقصورة نظام ترفيه مكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، بجانب شاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة للتحكم فى المناخ ومجموعة عدادات رقمية.