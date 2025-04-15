"عربيات" تعلن أسعار سيارات "توريس KGM" خلال أبريل الجارى - جريدة البورصة

"عربيات" تعلن أسعار سيارات "توريس KGM" خلال أبريل الجارى - جريدة البورصة
وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن الشركة، سجلت الفئة الأولى ((COMFORT)) نحو 1.675 مليون جنيه، والفئة الثانية ((ADVANCED)) نحو 1.8 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((PREMIUM)) نحو 1.925 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((LUXURY)) بسعر 2.090 مليون جنيه، بينما الفئة الخامسة ((ADVENTURE)) (الدفع الرباعى) بنحو 2.190 مليون جنيه.موضوعات متعلقة نيسان تعتزم خفض إنتاج أكثر سياراتها مبيعاً بأمريكا ((المالية)) تشترط استيفاء الرسوم والإجراءات للإفراج عن 10 آلاف سيارة لـ((ذوي الهمم)) ((داينامكس)) تطرح فئة جديدة من ((فيات تيبو)) بسعر 695 ألف جنيه
تأتى السيارة سانج يونج توريس بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سى سى، بقوة 163 حصان، مع عزم دوران 280 نيوتن متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكى، وتشمل تجهيزات مقصورة نظام ترفيه مكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، بجانب شاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة للتحكم فى المناخ ومجموعة عدادات رقمية.
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