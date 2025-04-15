استقرار الاحتياطى الأجنبى مرهون بترشيد الاستيراد وتوطين الصناعة - جريدة البورصة

رهن محللون ماليون، استقرار الاحتياطى الأجنبى، بترشيد الاستيراد وتوطين الصناعة.

قال المحللون لـ((البورصة))، إنَّ ضبط الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز موارد الدولار، ركيزتان أساسيتان لتحقيق الاستقرار فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، فى ظل توجه الدولة نحو تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات لتخفيف عجز الميزان التجارى.

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وارتفع الاحتياطى الأجنبى إلى 47.76 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقابل 47.39 مليار دولار فى فبراير، فى حين تجاوزت فاتورة مصر الاستيرادية العام الماضى 85 مليار دولار بزيادة مليارى دولار على 2023.

أكد مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة ((عربية أون لاين)) لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، جاء مدعوماً بخمسة مصادر رئيسية، تشمل الصادرات، والسياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى.

وأشار إلى أن هذه المصادر أسهمت فى تعزيز الاحتياطى بنحو 363 مليون دولار خلال شهر واحد، بينما لا تزال فاتورة الاستيراد تمثل ضغطاً على الموارد الدولارية، لا سيما فى ظل تجاوزها 85 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 2 مليار دولار على العام السابق.

أوضح ((شفيع)) أن الدولة تسعى حالياً لتقليص الاعتماد على الاستيراد عبر توطين الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج البديل، وهو ما يُسهم فى تقليل الضغط على النقد الأجنبى، ويدعم المعروض الدولارى فى البنوك.

أضاف أن ترشيد الاستيراد ينبغى أن يتزامن مع استبعاد السلع الكمالية، وتعزيز البدائل المحلية، ما قد يرفع الاحتياطى الأجنبى بقيم دورية تتراوح بين 100 و300 مليون دولار.

وأشار إلى أن دولاً منها البرازيل وتركيا وإندونيسيا تمكّنت من تحسين مراكزها النقدية عبر خفض الواردات، وزيادة الصادرات، موضحاً أن تركيا نجحت فى موازنة صادراتها مع وارداتها، مستفيدة من قطاعها السياحى الذى يجتذب نحو 50 مليون سائح سنوياً، مقارنة بـ14 مليون سائح لمصر.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إنَّ تقليص فاتورة الاستيراد يمثل خطوة جوهرية لتقليص عجز الميزان التجارى، وتحقيق توازن نقدى فعّال.

وأوضح أن العالم حالياً يتجه نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم سياسات التوطين الصناعى، مشيراً إلى أن مصر بحاجة لتحقيق توازن بين ضبط الإنفاق على الواردات وزيادة الإنتاج المحلى لتحقيق استدامة فى نمو الاحتياطى الأجنبى.

لفت ((نجلة))، إلى أن الاستيراد لا يُعد سلبياً فى حد ذاته، وإنما ينبغى توجيهه نحو السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، مؤكداً أن استبعاد السلع الكمالية يرفع كفاءة استخدام الموارد الدولارية.

واستشهد بنموذج تركيا، التى استطاعت معالجة اختلال الميزان التجارى من خلال دمج الواردات فى سلاسل الإنتاج المحلى وتحقيق طفرة فى الصادرات.

وشدد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، على أن ترشيد الاستيراد لا يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية حقيقية ما لم يتزامن مع تعميق القيمة المضافة المحلية فى الإنتاج والتصدير.

أضاف أن جزءاً كبيراً من الواردات المصرية يتمثل فى مدخلات إنتاج، وبالتالى فإن تقليصها دون وجود بدائل محلية قد يؤدى إلى تراجع مماثل فى الصادرات والإنتاج.

وأكد ((نافع)) أن التجارب الدولية لا يمكن نسخها حرفياً، مشيراً إلى أن مصر تمر بظروف استثنائية، ما يجعل بناء تجربة اقتصادية محلية خاصة بها أمراً ضرورياً.

من جانبها، أوضحت منى بدير، المحللة الاقتصادية، أن تشديد القيود على الواردات، خلال الفترة الماضية، تسبب فى استقرار المعروض الدولارى، لكن مع تخفيف تلك القيود تدريجياً، ارتفع الطلب لتغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.

وأضافت أن أحد أبرز العوامل التى رفعت فاتورة الاستيراد تمثلت فى تراجع إنتاج الغاز الطبيعى، ما أجبر مصر على التحول من التصدير إلى الاستيراد، وبالتالى زاد الضغط على النقد الأجنبى.

وتابعت أن هناك مؤشرات أولية على تعافٍ محدود فى إنتاج الغاز، ما قد يسهم فى تقليص الواردات تدريجياً، خاصة مع استمرار الاتجاه الهابط لأسعار السلع عالمياً، والذى يدعم بدوره خفض تكلفة الاستيراد.

وحذَّرت من أن التوسعات المرتقبة فى قطاعات مثل البناء والبنية التحتية ـ خاصة مشروع رأس الحكمة ـ قد تعيد الضغط على فاتورة الواردات.