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باركليز يخفض نظرته لأسهم شركات السيارات الأمريكية بسبب رسوم ترامب - جريدة البورصة

باركليز يخفض نظرته لأسهم شركات السيارات الأمريكية بسبب رسوم ترامب - جريدة البورصة

2025-04-15 02:23:17
(MENAFN- Al-Borsa News) خفض بنك“باركليز” نظرته لأسهم شركات السيارات الأمريكية، محذرًا من التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس“دونالد ترامب” والتي قد تضغط على الأرباح وتحد من الاستثمارات.

وقال“دان ليفي” المحلل لدى“باركليز” في مذكرة الثلاثاء: في ظل بيئة شديدة التعقيد، تزداد صعوبة تقييم الاستثمارات قصيرة الأجل لدى شركات صناعة السيارات، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

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وخفض المصرف البريطاني نظرته لأسهم شركات السيارات الأمريكية إلى“سلبي” من“محايد”، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.

وقال البنك إن تصنيف سهم“جنرال موتورز” انخفض إلى“وزن متساوٍ” من“وزن زائد”، مشيرًا إلى أن نصف سيارات الشركة المباعة في الولايات المتحدة يتم تجميعها خارج البلاد.

وخفض البنك السعر المستهدف لسهم“جنرال موتورز” إلى 40 دولارًا، و”فورد” إلى 8 دولارات، و”أبتيف” إلى 55 دولارًا.

المصدر:

MENAFN15042025000202011048ID1109433517

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