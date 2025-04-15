باركليز يخفض نظرته لأسهم شركات السيارات الأمريكية بسبب رسوم ترامب - جريدة البورصة

باركليز يخفض نظرته لأسهم شركات السيارات الأمريكية بسبب رسوم ترامب - جريدة البورصة
وقال“دان ليفي” المحلل لدى“باركليز” في مذكرة الثلاثاء: في ظل بيئة شديدة التعقيد، تزداد صعوبة تقييم الاستثمارات قصيرة الأجل لدى شركات صناعة السيارات، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة تشيلي: واردات واشنطن من النحاس لا تُشكل خطرًا على الأمن القومى الأمريكى نيسان تعتزم خفض إنتاج أكثر سياراتها مبيعاً بأمريكا
وخفض المصرف البريطاني نظرته لأسهم شركات السيارات الأمريكية إلى“سلبي” من“محايد”، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.
وقال البنك إن تصنيف سهم“جنرال موتورز” انخفض إلى“وزن متساوٍ” من“وزن زائد”، مشيرًا إلى أن نصف سيارات الشركة المباعة في الولايات المتحدة يتم تجميعها خارج البلاد.
وخفض البنك السعر المستهدف لسهم“جنرال موتورز” إلى 40 دولارًا، و”فورد” إلى 8 دولارات، و”أبتيف” إلى 55 دولارًا.المصدر:
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