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بسبب تقلبات السوق.. بنوك وول ستريت تجني 37 مليار دولار خلال الربع الأول - جريدة البورصة

بسبب تقلبات السوق.. بنوك وول ستريت تجني 37 مليار دولار خلال الربع الأول - جريدة البورصة

2025-04-15 02:23:17
(MENAFN- Al-Borsa News) استفادت البنوك في الولايات المتحدة، من ارتفاع أحجام التداول وسط تقلبات السوق، حيث حققت أكبر بنوك وول ستريت ما يقرب من 37 مليار دولار من إيرادات التداول في الربع الأول من العام، وهو أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد.

وارتفعت الإيرادات التي حققتها بنوك“جيه بي مورجان”، و”جولدمان ساكس”، و”مورجان ستانلي”، و”بنك أوف أمريكا”، و”سيتي جروب” من عمليات التداول خلال الربع الأول بنحو 16 مليار دولار أو بزيادة 34% عن العام السابق.

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كما ارتفع إجمالي إيرادات البنوك الخمسة من تداول أدوات الدخل الثابت بنسبة 6% ليصل إلى حوالي 21 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في الربع الثاني من عام 2020.

يأتي هذا بعدما تسببت ولاية“دونالد ترامب” الثانية كرئيسٍ للولايات المتحدة، في حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مما أدى إلى تقلباتٍ حادة في سوق الأسهم.

المصدر:

MENAFN15042025000202011048ID1109433516

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