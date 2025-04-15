بسبب تقلبات السوق.. بنوك وول ستريت تجني 37 مليار دولار خلال الربع الأول - جريدة البورصة

بسبب تقلبات السوق.. بنوك وول ستريت تجني 37 مليار دولار خلال الربع الأول - جريدة البورصة
وارتفعت الإيرادات التي حققتها بنوك“جيه بي مورجان”، و”جولدمان ساكس”، و”مورجان ستانلي”، و”بنك أوف أمريكا”، و”سيتي جروب” من عمليات التداول خلال الربع الأول بنحو 16 مليار دولار أو بزيادة 34% عن العام السابق.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة تشيلي: واردات واشنطن من النحاس لا تُشكل خطرًا على الأمن القومى الأمريكى نيسان تعتزم خفض إنتاج أكثر سياراتها مبيعاً بأمريكا
كما ارتفع إجمالي إيرادات البنوك الخمسة من تداول أدوات الدخل الثابت بنسبة 6% ليصل إلى حوالي 21 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في الربع الثاني من عام 2020.
يأتي هذا بعدما تسببت ولاية“دونالد ترامب” الثانية كرئيسٍ للولايات المتحدة، في حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مما أدى إلى تقلباتٍ حادة في سوق الأسهم.المصدر:
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