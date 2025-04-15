نيسان تعتزم خفض إنتاج أكثر سياراتها مبيعاً بأمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم“نيسان” خفض إنتاج أكثر سياراتها مبيعاً بالسوق الأمريكية في المصانع التابعة لها باليابان، وذلك على خلفية الرسوم الجمركية للرئيس“دونالد ترامب”، وفق ما ذكرت وكالة“رويترز” نقلاً عن مصدر مطلع.

أوضح المصدر أن“نيسان” تعتزم تقليص إنتاج سيارة“روج” الرياضية متعددة الاستخدامات من مصنعها في“كيوشو” بمقدار 13 ألف وحدة خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين مايو ويوليو من العام الجاري.

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يعادل الخفض المتوقع للإنتاج أكثر من 20% من إجمالي مبيعات هذا الطراز في السوق الأمريكية خلال الربع الأول، والذي بلغ 62 ألف سيارة.

وذكر المصدر أن الشركة سوف تُقلص عدد ساعات العمل في هذا المصنع خلال فترة خفض الإنتاج، مع إيقاف العمل في بعض الأيام، وأن“نيسان” سوف تعيد تقييم خطة الإنتاج في وقت لاحق حسب تطور الأوضاع المتعلقة بالرسوم الجمركية.

تعد“نيسان” ثالث أكبر شركة للسيارات في اليابان، ويأتي قراراها هذا عقب فرض“ترامب” رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات أجنبية الصنع.

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