نيسان تعتزم خفض إنتاج أكثر سياراتها مبيعاً بأمريكا - جريدة البورصة

نيسان تعتزم خفض إنتاج أكثر سياراتها مبيعاً بأمريكا - جريدة البورصة
أوضح المصدر أن“نيسان” تعتزم تقليص إنتاج سيارة“روج” الرياضية متعددة الاستخدامات من مصنعها في“كيوشو” بمقدار 13 ألف وحدة خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين مايو ويوليو من العام الجاري.موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة تشيلي: واردات واشنطن من النحاس لا تُشكل خطرًا على الأمن القومى الأمريكى بسبب تقلبات السوق.. بنوك وول ستريت تجني 37 مليار دولار خلال الربع الأول
يعادل الخفض المتوقع للإنتاج أكثر من 20% من إجمالي مبيعات هذا الطراز في السوق الأمريكية خلال الربع الأول، والذي بلغ 62 ألف سيارة.
وذكر المصدر أن الشركة سوف تُقلص عدد ساعات العمل في هذا المصنع خلال فترة خفض الإنتاج، مع إيقاف العمل في بعض الأيام، وأن“نيسان” سوف تعيد تقييم خطة الإنتاج في وقت لاحق حسب تطور الأوضاع المتعلقة بالرسوم الجمركية.
تعد“نيسان” ثالث أكبر شركة للسيارات في اليابان، ويأتي قراراها هذا عقب فرض“ترامب” رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات أجنبية الصنع.المصدر:
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