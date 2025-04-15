ارتفاع أسعار الذهب يدفع المواطنين نحو الفضة - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار الذهب يدفع المواطنين نحو الفضة - جريدة البورصة
قال محمود نجم الدين، رئيس مركز ومؤسسة نجم الدين لتجارة الذهب والفضة، إن هناك تزايدًا في إقبال المواطنين على شراء الفضة خلال الفترة الحالية، خاصة السبائك، مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب وتسجيله مستويات غير مسبوقة.موضوعات متعلقة رسوم“ترامب” تدعم جذب الاستثمارات المهاجرة وتعزيز الصادرات أى مستقبل ينتظر مستهدفات ((المركزى)) لخفض التضخم؟ رفع أسعار الوقود يعيد ترتيب تسعير المنتجات.. المحللون يتوقعون زيادات تصل إلى 20%
وسجّل عيار 999.9 (فضة سويسرية نقية) سعر 54 جنيهًا للجرام، أما عيار 999 (مصري) فسجّل 53 جنيهًا، في حين بلغ عيار 925 (مصري) نحو 49 جنيهًا، وعيار 800 (مصري) بسعر 41 جنيهًا.
وأوضح نجم الدين أن السعر العادل المكافئ للسعر العالمي هو 54 جنيهًا للجرام، مشيرًا إلى أن بعض الشركات بدأت في استغلال تزايد اتجاه المواطنين نحو شراء الفضة، ورفعت السعر المحلي مقارنة بالسعر العالمي، ليصل في بعض الشركات إلى ما بين 59 و61 جنيهًا للجرام.
وارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية مؤخرًا، بدعم من ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، وزيادة سعر صرف الدولار في السوق المحلي، إلى جانب تزايد الطلب من المستثمرين، في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وأشار نجم الدين إلى أن سياسات شركته تسعى إلى خلق سوق يحاكي السعر العالمي، بما يخدم المستهلك بشكل أكبر، ويحقق السعر العادل في عمليات البيع والشراء من خلال توحيد السعر.
يذكر أن أسعار الفضة في السوق العالمي سجلت، اليوم الثلاثاء، نحو 32.28 دولارًا للأونصة عند بداية تعاملات اليوم.
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