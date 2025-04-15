ارتفاع أسعار الذهب يدفع المواطنين نحو الفضة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الطلب على شراء الفضة خلال الفترة الحالية، في ظل صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

قال محمود نجم الدين، رئيس مركز ومؤسسة نجم الدين لتجارة الذهب والفضة، إن هناك تزايدًا في إقبال المواطنين على شراء الفضة خلال الفترة الحالية، خاصة السبائك، مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب وتسجيله مستويات غير مسبوقة.

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وسجّل عيار 999.9 (فضة سويسرية نقية) سعر 54 جنيهًا للجرام، أما عيار 999 (مصري) فسجّل 53 جنيهًا، في حين بلغ عيار 925 (مصري) نحو 49 جنيهًا، وعيار 800 (مصري) بسعر 41 جنيهًا.

وأوضح نجم الدين أن السعر العادل المكافئ للسعر العالمي هو 54 جنيهًا للجرام، مشيرًا إلى أن بعض الشركات بدأت في استغلال تزايد اتجاه المواطنين نحو شراء الفضة، ورفعت السعر المحلي مقارنة بالسعر العالمي، ليصل في بعض الشركات إلى ما بين 59 و61 جنيهًا للجرام.

وارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية مؤخرًا، بدعم من ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، وزيادة سعر صرف الدولار في السوق المحلي، إلى جانب تزايد الطلب من المستثمرين، في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وأشار نجم الدين إلى أن سياسات شركته تسعى إلى خلق سوق يحاكي السعر العالمي، بما يخدم المستهلك بشكل أكبر، ويحقق السعر العادل في عمليات البيع والشراء من خلال توحيد السعر.

يذكر أن أسعار الفضة في السوق العالمي سجلت، اليوم الثلاثاء، نحو 32.28 دولارًا للأونصة عند بداية تعاملات اليوم.