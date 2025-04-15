"مدينة مصر" تطلق مشروع "بيوت الخليفة" بالتعاون مع جمعية الفكر العمرانى - جريدة البورصة

أطلقت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري، مشروع ((بيوت الخليفة)) لتجديد المناطق الحضرية فى شارع الركبية، والذى يهدف إلى إعادة إحياء النسيج العمرانى فى قلب القاهرة التاريخية ومعالجة أكثر الأنماط العمرانية عرضة للخطر، وذلك بالتعاون مع جمعية الفكر العمرانى وبدعم من المجلس الأعلى للآثار.

تروى ((القاهرة)) قصة تاريخ يمتد لأكثر من 1000 عام، حيث ظلت خلالها عاصمة مصر الإدارية والسياسية ومركزها المالي، ولكن داخل هذه المدينة الضخمة وإحدى أكثر المدن ازدحاماً بالسكان حول العالم، يروى كل ركن من أركانها قصة مختلفة لحقبة تغير فيها شكل الحكم وحدود الدولة وعمارتها.

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تراكمات التطوير الممتدة على مدى القرون الماضية، دفعت بعض تلك الأركان للتحول إلى أثر، بينما طال بعضها يد الإهمال، إلا أنها تظل معبرة عن يد الإبداع العالمى التى امتزجت ببعضها البعض فى هذه المدينة لتشكل ((قاهرتها الخديوية))، و((القديمة))، وحتى حى ((مصر الجديدة)) والذى أصبح أثراً هو الآخر بعد مرور أكثر من مئة عام على تطويره.

وقال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى للشركة، أن المشروع يتضمن تطوير واجهات المبانى والمحلات وزراعة الأسطح، عدا البنية التحتية لأن الدولة تتكفل بذلك.

وأشار إلى أن المشروع يعد نقطة بداية للشركة للانطلاق فى مشاريع مماثلة تستهدف إحياء التراث العمرانى فى القاهرة التاريخية.

ويقع مشروع ((بيوت الخليفة)) فى قلب القاهرة التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمى لليونسكو، ويهدف إلى ترميم المبانى الأثرية وإعادة تأهيل النسيج العمرانى مع الحفاظ على الهوية الثقافية وتحسين جودة حياة السكان.

ويمتد المشروع على مساحة 3000 متر مربع فى شارع الركبية، ويتضمن ترميم مبنيين تاريخيين، وتجديد 19 واجهة لمبانى حديثة، وتطوير المساحات العامة بمساحة 1200 متر مربع عبر تأهيل الشوارع والتشجير والإنارة.

كما يشمل إنشاء مزرعتين حضريتين يتم ريّهما بمياه جوفية تم جمعها من مشاريع خفض منسوب المياه الجوفية فى المواقع الأثرية، وتعزيز الصناعات التراثية، وتوفير فرص تعليمية ومهنية، فى إطار حرص مدينة مصر على تحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على التراث المصرى وإبراز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية.

ويُعد مشروع ((بيوت الخليفة)) جزءًا من مبادرة ((الأثر لنا)) التى أطلقتها جمعية الفكر العمرانى فى منطقة الخليفة منذ عام 2012، ويعتمد نهجًا تشاركيًا يدمج بين الحفاظ على التراث، والتمكين الاجتماعى والاقتصادى من خلال الصناعات التراثية والتنمية العمرانية المستدامة.

ويرتبط المشروع بمبادرتين وطنيتين لتطوير السياحة، وهما تطوير ميدان القلعة على بُعد 500 متر شرق الموقع، ومسار أحفاد النبى الذى يمتد عبره المشروع، والمقرر أن يبدأ تنفيذ مشروع ((بيوت الخليفة)) فى مايو 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وعلى صعيد الاستدامة البيئية يركز المشروع على استخدام مواد صديقة للبيئة وتقنيات بناء مستدامة، كما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل، ليشكل نموذجًا متكاملًا فى الحفاظ على التراث وتنمية المجتمعات المحلية.