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وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين

وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين

2025-04-15 08:14:05
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، السفير سوء ميت شولاجاتا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً على مختلف الأصعدة، منوهاً بالحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه الدبلوماسية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد السفير سوء ميت شولاجاتا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بالجهود البارزة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تنمية الاستثمارات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

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