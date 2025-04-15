403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، السفير سوء ميت شولاجاتا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً على مختلف الأصعدة، منوهاً بالحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه الدبلوماسية.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد السفير سوء ميت شولاجاتا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بالجهود البارزة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تنمية الاستثمارات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.
وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً على مختلف الأصعدة، منوهاً بالحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه الدبلوماسية.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد السفير سوء ميت شولاجاتا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بالجهود البارزة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تنمية الاستثمارات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية