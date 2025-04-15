اتفاقية لإطلاق الجائزة الوطنية للابتكار الأخضر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لإطلاق الجائزة الوطنية للابتكار الأخضر، تحت عنوان: "حلول الطبيعة المقاومة للفيضانات"، في عمان.



وبحسب بيان لبرنامج "الموئل"، تهدف الجائزة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية بالتنمية البيئية، وإحداث تحول ثقافي نحو الوعي البيئي والممارسات المستدامة بين سكان الأردن، إضافة إلى تسليط الضوء على أفكار الشباب الخضراء وتوسيع نطاقها، لمواجهة المخاطر المتزايدة للفيضانات المفاجئة في العاصمة، نتيجة تغير المناخ والتوسع العمراني السريع.



وستركز الشراكة بين الجمعية وبرنامج "الموئل" على دعم الحلول المبتكرة القائمة على الطبيعة، والمقدمة من طلبة الجامعات في عمان، لتعزيز مرونة المدينة تجاه الفيضانات، والمساهمة في الإدارة المستدامة للمياه.



وأكد مدير عام الجمعية، فادي الناصر، أن الاتفاقية تمثل شراكة نوعية تسهم في دعم الحلول البيئية ونشر الوعي البيئي، خاصة تلك المبنية على الطبيعة، بما ينسجم مع استراتيجية عمل الجمعية، مشيرا إلى أن جائزة "الإبداع الأخضر" ستلعب دورا مهما في رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف الفئات في الأردن.



وقال: "شراكتنا مع برنامج الموئل ستعزز عملنا في التعريف بالطبيعة وقيمها في استدامة الأنظمة البيئية وحفظ التوازن البيئي، كما ستضيف لنا خبرات جديدة ينفذها برنامج الأمم المتحدة ضمن نطاق الحلول المبنية على الطبيعة، لا سيما المتعلقة بمشكلات الفيضانات في المدن، ومدينة عمان بشكل خاص، ضمن نطاق هذا المشروع".

من جهتها، قالت مديرة البرنامج في الأردن، المهندسة ديما أبو ذياب، إن الجائزة ستعزز النهج المجتمعي، وتشرك الشباب بشكل فاعل في تصميم وتطوير حلول مستدامة للمياه، معربة عن فخرها بالشراكة مع الجمعية والسفارة الهولندية في عمان، لتمكين الابتكار المحلي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

وسيعمل برنامج الموئل بالتعاون مع الجمعية على تصميم الجائزة، والترويج لها، وتنفيذها في عمان ضمن محور "الحلول القائمة على الطبيعة المقاومة للفيضانات"، مع تسليط الضوء على المبادرات البيئية المتميزة، وتنظيم حملات توعوية تهدف إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الممارسات المستدامة، فيما سيتم اختيار ثلاث أفكار فائزة، لتطويرها وتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويهدف مشروع "الإدارة الحضرية الذكية للمياه" إلى تعزيز بيئة قادرة على مواجهة تحديات المياه الحضرية، من خلال تطوير وتنفيذ أنظمة ذكية لإدارة المياه في عمان، مع التركيز على تقوية القدرات التكيفية وتعزيز الممارسات المستدامة.

يشار إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للجائزة لطلبة بعض التخصصات والمستويات الجامعية خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل عبر القنوات الرسمية لبرنامج "الموئل" والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.