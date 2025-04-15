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تحذير إسرائيلي من سلاح قادم لمصر سيقلب موازين القوى

تحذير إسرائيلي من سلاح قادم لمصر سيقلب موازين القوى

2025-04-15 08:11:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت مجلة Israel Defense العسكرية الإسرائيلية، التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، من تزايد قوة الجيش المصري وتحديث قواته الجوية والبحرية بشكل غير مسبوق بمقاتلات متطورة.
وفي تقرير تحت عنوان: "مصر تزداد قوة: رحلات تجريبية لطائرات رافال الجديدة في طريقها إلى القوات الجوية المصرية"، قالت المجلة العسكرية الإسرائيلية إن الطائرات المقاتلة الفرنسية الجديدة التي ستحصل عليها مصر ستقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.
وقد أجرت شركة داسو الفرنسية، مؤخرًا، رحلات تجريبية لطائرتين مقاتلتين جديدتين من طراز رافال، مخصصتين للقوات الجوية المصرية، حيث تأتي هذه الرحلات في إطار عقد شراء مستمر، تواصل مصر بموجبه الحصول على هذه المقاتلات المتطورة.
وفي السياق نفسه، قال موقع "نزيف نت" الإخباري الإسرائيلي، إنه بفضل فرنسا، ستحصل مصر أخيرًا على أسلحة حُرمت منها لسنوات طويلة بسبب الضغوط الإسرائيلية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وقّعا مؤخرًا إعلانًا مشتركًا لرفع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى "شراكة استراتيجية" تشمل مختلف المجالات والقطاعات.
وقال الموقع العبري المتخصص في الأمور الأمنية والشؤون المصرية إن هذا الإعلان المشترك بين القاهرة وباريس يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعد فرنسا أحد أقرب شركاء مصر الأوروبيين في تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا والسودان، وأمن البحر الأحمر، كما يعكس الإعلان أيضًا توسيع التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، خاصة في المجالات العسكرية والصناعية ونقل التكنولوجيا.
وأشار التقرير العبري إلى أن باريس كانت قد زوّدت مصر ببعض من أكثر أنظمتها الدفاعية تقدمًا، بما في ذلك 54 طائرة مقاتلة من طراز رافال تم تسليمها على مرحلتين بين عامي 2015 و2021، إلى جانب حاملتي طائرات هليكوبتر هجوميتين من طراز ميسترال، وفرقاطة فريم أكتين، وأربع طرادات جويند، وطائرة تيبا-1 عسكرية ومدنية متقدمة مزوّدة باتصالات عبر الأقمار الصناعية وأنظمة حرب جوية مصرية للإنذار المبكر، ورادارات.
كما شمل التعاون أيضًا، وفق التقرير الإسرائيلي، توريد ذخائر متطورة كانت محظورة لعقود من الزمن (بسبب الضغوط الإسرائيلية)، مثل صواريخ ستورم شادو المجنحة التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وصواريخ جو-جو فوق الأفق، وقنابل AASM Hammer الذكية، وصواريخ إكزوسيت المضادة للسفن، وأنظمة NG MICA وMICA البحرية المتقدمة.
واستطرد الموقع العبري قائلًا: "حتى الآن لا توجد أي إشارة إلى أن الجيش المصري تلقى من فرنسا صواريخ جو-جو بمدى يزيد عن 250 كيلومترًا من طراز ميتيور، على الرغم من الطلبات المصرية المتكررة لتمكينها، حسب قولهم، من مواجهة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بفعالية. إلا أن الرغبة الفرنسية في بيع غواصات متطورة لمصر من شأنها أيضًا أن تلحق الضرر بأمن إسرائيل على المدى الطويل".
وتسلّمت مصر أولى مقاتلات رافال من الدفعة الثانية ضمن صفقة الـ30 طائرة التي تم توقيعها عام 2021. ومع اكتمال التسليم في عام 2026، سيصل عدد مقاتلات رافال لدى القوات الجوية المصرية إلى 54 طائرة، لتصبح بذلك ثاني أكبر مشغل عالميًا لها بعد فرنسا. المقاتلات مزوّدة بأحدث أنظمة التسليح والحرب الإلكترونية، إلى جانب قدرات هجومية بعيدة المدى، ما يعزز مكانة مصر الإقليمية في سلاح الجو.
روسيا اليوم


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